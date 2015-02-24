آموزش، فرهنگ سازی و اعمال قانون مهمترین راه ایمن سازی جاده هاست

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی روزبه ظهر سه شنبه در مراسم امضاء میثاق نامه اعضاء جمعیت طرفداران ایمنی راه های استان قزوین که در محل سالن اجتماعات اداره کل حمل و نقل و پایانه های قزوین برگزار شد اظهارداشت: بسیاری از مشکلاتی که در جاده های کشور رخ می دهد ناشی از عدم آموزش رانندگان و بی اطلاعی است که باید با آموزش جبران شود.

وی افزود: در سال ۵۷ فقط یک اتوبان تهران کرج را داشتیم و امروز هزاران کیلومتر آزاد راه و بزرگراه احداث شده که با حجم قابل توجه تردد در محورهای مواصلاتی کشور علیرغم کارهای خدماتی و رفاهی خوب انجام شده میزان سوانح نیز بالا رفته است.

استاندار قزوین گفت: باید با آموزش بتوانیم حس مسئولیت پذیری در میان رانندگان را تقویت کنیم تا فاصله با شرایط استاندارد و شاخص در حوزه رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی کمتر شود.

روزبه تصریح کرد: خدا را شاکریم که در چند سال اخیر بایک سری اقدامات موثر و همکاری صمیمانه مدیران دستگاههای اجرایی ذیربط شاهدکاهش سوانح و تلفات جاده ای در راه های استان بوده ایم اما حتی یک نفر کشته و مصدوم هم در این زمینه زیاد است و هزینه های زیادی را به کشور تحمیل می کند.

آمارهای کشته ای ۱۸ هزارنفری باید ما را نگران کند

این مسئول یادآورشد: در شرایطی که هنوز از کشته های زلزله بم، بوئین زهرا صحبت می کنیم که شاید به اندازه یک سال تلفات جاده ای نیست اما وقتی آمارهای ۱۰ هزار کشته و ۳۱۰ هزار مصدوم را در جاده ها می شنویم احساس خطر و نگرانی نمی کنیم که نشان می دهد به این همه کشته و زخمی در راه ها عادت کرده ایم و گوشمان از این حرفها پر است.

استاندار تصریح کرد: حتی آمار جنگ و حوادث غیرمترقبه با آمار تلفات جاده ای در کشور ما قابل مقایسه نیست لذا نیازمند عزم ملی و جهادی هستیم تا در حرکتی منسجم برای کاهش حوادث اقدام کنیم.

روزبه گفت: به میزان افزایش زیرساختها، احداث جاده و نیز تولید خودرو هنوز تفکر انسانهای استفاده کننده از این خدمات رشد نکرده و شاید هنوز بزرگ نشده ایم که به مقررات و قانون توجه کنیم و هنوز فکرمان بسته است و اگر خودروی چند ۱۰۰ میلیونی هم سوار می شویم آداب رانندگی را نمی دانیم و افکارمان نو نشده است.

این مسئول تصریح کرد: عامل انسانی مهمترین بخش در حوادث جاده ای است و تا مردم توجیه نشوند و نخواهند که قانون را رعایت کنند این همه هزینه و امکانات خروجی مناسبی نخواهد داشت و کاری پیش نمی رود.

استاندار تصریح کرد: بهترین راه ایمن سازی جاده ها آموزش، فرهنگ سازی و بالا بردن سطح مهارت و سپس اعمال قانون برای متخلفان است تا از بروز حوادث جلوگیری شود.

روزبه یادآورشد: برخی از مردم به دلیل بی اطلاعی و برخی از روی عمد تخلف می کنند لذا بایدافراد غافل را با آموزش آگاه کنیم و با کسانیکه عمدا جان خود و دیگران را به خطر می اندازند با اعمال قانون برخورد کنیم.

رانندگان وسایل عمومی آموزش ببینند

استاندار ضرورت آموزش رانندگان وسایل نقلیه عمومی را یادآور شد و اظهارداشت: اگر بتوانیم رانندگان خودروهای عمومی اعم از تاکسی، وانت، اتوبوس، مینی بوس را بخوبی آموزش دهیم بیش از۷۰ درصد فرهنگ عمومی در این بخش سامان داده ایم لذا این کار باید در اولویت برنامه های جمعیت قرار گیرد.

روزبه بیان کرد: جمعیت طرفداران ایمنی راه ها که با حضور رانندگان دلسوز و متعهد شکل گرفته کار ارزشمندی را آغاز کرده اند که امیدواریم با جدی گرفتن برنامه های آموزشی زمینه ارتقاء فرهنگ ایمنی در جاده ها را فراهم کنند.

استاندار قزوین در پایان گفت: باید کیفیت و کمیت زندگی مردم را بالا ببریم و در این مسیر حرکت در مسیر کاهش سوانح و تلفات جاده ای نیازمند بسیج همه امکانات دولتی و مردمی است تا با نگاهی دوراندیشانه و متعهدانه برای تامین سلاامت مردم گام برداریم.

در این مراسم اعضاء جمعیت طرفداران ایمنی راه های استان قزوین با قرائت و امضاء میثاق نامه در شش بند فعالیت خود ر ا برای فعالیتهای فرهنگی، آموزشی و ارتقاء ایمنی راه ها آغاز کردند.