تیم فوتبال افشید قم به مرحله دوم مسابقات جوانان کشور صعود کرد

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات فوتبال جوانان کشور عصر سه شنبه در مرحله گروهی ادامه یافت و در یکی از بازی‌های برگزار شده تیم فوتبال افشید قم برابر نماینده فوتبال کردستان به برتری رسید تا به عنوان دومین تیم قمی به مرحله دوم این رقابت‌ها راه یابد.

در این مسابقه، تیم فوتبال افشید درمصاف با قهرمان استان کردستان، تیم اوراز مریوان به پیروزی ۲ بر صفر دست یافت و با توجه به تساوی در مسابقه نخست و سوم و پیروزی در بازی دوم، ۸ امتیازی شد و به رده دوم جدول صعود کرد.

در این بازی دشوار، هر دو تیم تلاش زیادی برای به ثمر رساندن گل پیروزی انجام دادند اما گل حسین حیدری در دقیقه ۲۵ افشید را پیش انداخت و اندوخته‌های افشید با گل صادق عظیمی در دقیقه ۶۰ از روی نقطه پنالتی ۲ برابر شد.

نماینده قم در نخستین مسابقه خود به دیدار آلومینیوم سازی اراک رفت و در حالی که تا آخرین دقایق از حریف خود عقب بود در ‌‌‌‌نهایت با به ثمر رساندن گل تساوی بخش، یک امتیاز از این بازی دشوار به دست آورد.

افشید قم در بازی دوم برابر آبی پوشان اراک یک بر صفر پیروز شد چنان که تنها گل تیم فوتبال افشید قم را در این مسابقه محمد زند در دقیقه ۸۸ به ثمر رساند تا افشید به یک پیروزی روحیه بخش برسد.

سومین مسابقه افشید برابر تیم شهید امینی همدان برگزار شد که آن مسابقه با تساوی بدون گل پایان یافت و افشید سرانجام با برتری در چهارمین مسابقه صعودش را به دور دوم مسجل کرد.

افشید با ۸ امتیاز پس از تیم آلومینیوم سازی اراک ۱۰ امتیازی راهی دور دوم شد ضمن اینکه تیم شهید امینی همدان در رده سوم قرار گرفت و تیم‌های آبی پوشان اراک و اوراز مریوان در رده‌های بعدی قرار گرفتند.

پیش از این تیم فوتبال عقاب پردیسان نیز به مرحله دوم این مسابقات صعود کرده بود تا هر ۲ نماینده قم در رده سنی جوانان از مرحله نخست صعود کرده باشند.