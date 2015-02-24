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۵ اسفند ۱۳۹۳، ۱۷:۰۱

پزشکی:

مهندسان بیش از اینکه بهره بردار از جامعه باشند خدمت رسان هستند

مهندسان بیش از اینکه بهره بردار از جامعه باشند خدمت رسان هستند

اصفهان- رئیس سازمان نظام مهندسی استان اصفهان گفت: جامعه مهندسان بیش از اینکه بهره بردار از جامعه باشند خدمت رسان در جامعه هستند و این مسئله یک نگرانی را برای مهندسان به بار آورده است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی پزشکی ظهر امروز در نشست مشترک مهندسان با معاون سیاسی و امنیتی استان و اعضای شورای اسلامی شهر اصفهان اظهار داشت: مهندسان افرادی بی ادعا، کم هزینه و بسیار پر اثر درحوزه خدمت رسانی هستند.

وی بیان داشت: مهندسان همواره در اجتماع حضور پر رنگی داشتند و نقش موثری را ایفا کردند به طوری که در هشت سال دفاع مقدس نزدیک به یک هزار و ۴۰۰ شهید مهندس تقدیم انقلاب شده است.

رئیس سازمان نظام مهندسی استان اصفهان خاطرنشان کرد: روز مهندسی که به مناسبت سالروز تولد خواجه نصیر الدین طوسی نامگذاری شده است، روزی است که برای مهندسان تجدید عهدی دوباره برای ارائه خدمات هرچه بهتر به شمار می رود.

وی با اعلام اینکه مهندسان همواره خدمت رسان جامعه بودند و کمتر از جامعه بهره برداری کرده اند، افزود: هیچ گاه برای این تغییر نگرش و تغییر رویه تلاش نشده است.

پزشکی با تاکید بر اینکه فعالیت‌های ما بر اساس قانون نظام مهندسی و ساختمان صورت می‌گیرد، اظهار کرد: تقویت و توسعه فرهنگ و ارزش‌های اسلامی در معماری و شهر‌سازی، تنسیق امور مربوط به مشاغل و حرفه‌های فنی و مهندسی در بخش‌های ساختمان و شهر‌سازی و تأمین موجبات رشد و اعتلای مهندسی کشور از جمله اهداف این قانون است.

پزشکی ادامه داد: ترویج اصول معماری و شهر‌سازی و رشد آگاهی عمومی نسبت به آن و مقررات ملی ساختمان و افزایش بهره‌وری و بالا بردن کیفیت خدمات مهندسی و نظارت بر حسن اجرای خدمات ضرورت دارد.

وی تصریح کرد: همچنین ارتقای دانش فنی صاحبان حرفه‌ها در این بخش و وضع مقررات ملی ساختمان به منظور اطمینان از ایمنی، بهداشت، بهره‌دهی مناسب، آسایش و صرفه اقتصادی و اجراء و کنترل آن در راستای حمایت از مردم به عنوان بهره‌برداران از ساختمان‌ها و فضا‌های شهری و ابنیه از اهمیت بسیاری برخوردار است.

کد مطلب 2505879

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