جلوگيري از رانت خواري ضرورت پيشبرد اهداف عمراني است

به گزارش خبرنگار "مهر" در اردبيل، استاندار اردبيل در ديدار با كاركنان سازمان مسكن و شهرسازي استان كه در محل استانداري انجام يافت با تأكيد بر مجاهدت و مراقبت در مسووليت اظهار داشت : نيت ما رسيدن به اهدافي است كه آسايش و راحتي مردم را به دنبال داشته باشد و براي نيل به اين مهم ، نيازمند ياري و دعاي مردم هستيم .



علي نيكزاد خاطرنشان كرد: تصميم گيري در مقطع زماني خاص باعث مي شود كه كارهايي انجام گيرد كه در آينده و بلند مدت تأثيرگذار باشد و در تاريخ يك منطقه ماندگار گردد.



وي در ادامه بر پيشبرد اهداف عمراني ، سرمايه گذاري ، حمايت از سرمايه گذاران در استان و جلوگيري از رانت خواري تأكيد و اهميت سعي و تلاش بيشتر در اين خصوص را يادآور شد.



استاندار اردبيل شناخت عميق رئيس هيأت دولت از شرايط و ويژگي هاي استان اردبيل و نيز مسايل و مشكلات آن را يكي از مزايا و علل توجه خاص وي نسبت به استان دانست و با ابراز اميدواري به اينكه با بهره گيري از نيروها بتوان تحولاتي در استان ايجاد كرد ، افزود : سازمان مسكن و شهرسازي از نظر جايگاه و منزلت از جمله سازمان هاي كليدي است كه در زندگي و آينده مردم نقش اساسي دارد.

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