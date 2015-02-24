حضورنماینده پیمانکاران درشورای عالی فنی/طرح مجریان ذیصلاح اجراشود

به گزارش خبرنگار مهر، حسن سعادتمند ظهر سه شنبه در همایش پیمانکاران، مهندسین و توسعه کارآفرینی لرستان با بیان اینکه در حال حاضر بیش از هزار و ۸۰۰ شرکت پیمانکاری در لرستان فعالیت دارد، اظهار داشت: این شرکتهای پیمانکاری عضو انجمن پیمانکاری استان لرستان هستند.

وی با بیان اینکه این انجمن در همه استانهای کشور راه اندازی شده است، تصریح کرد: هم اکنون ۳۱ انجمن پیمانکاری عمرانی در سطح کشور فعالیت دارند.

رئیس کانون سراسری پیمانکاران عمرانی کشور افزود: در این انجمن ها بیش از ۲۵ هزار شرکت پیمانکاری عضو هستند.

سعادتمند با اشاره به عضویت این انجمن های پیمانکاری عمرانی در کانون سراسری پیمانکارن ایران گفت: در نهایت کانون سراسری پیمانکاری ایران در شورای هماهنگی تشکلهای مهندسی و صنفی عمرانی عضو هستند.

رئیس کانون سراسری پیمانکاران عمرانی کشور با بیان اینکه با روی کار آمدن دولت یازدهم امید هایی در جامعه و همچنین قشر پیمانکاری کشور ایجاد شده است، تصریح کرد: با اقدامات صورت گرفته زمینه برگزاری جلسات مختلفی با حضور دکتر نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی برای بررسی مسائل و مشکلات جامعه پیمانکاری کشور فراهم شده است.

سعادتمند با بیان اینکه این در حالیست که در گذشته این اتفاقات برای جامعه پیمانکاری کشور نیافتاده بود، افزود: در جلساتی که با حضور رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی برگزار شد کانون سراسری پیمانکاران عمرانی به نمایندگی از قشر پیمانکاری کشور انتظارات و درخواست هایی را در زمینه های مختلف ارائه داد.

وی با اشاره به اینکه در این جلسات تصمیم ها و مصوبات خوبی نیز اخذ و تصویب شد، ادامه داد: یکی از درخواست هایی که داشتیم عضویت نماینده پیمانکاران کشور در شورای عالی فنی کشور بود.

رئیس کانون سراسری پیمانکاران عمرانی کشور یادآور شد: خوشبختانه با اقدامات صورت گرفته نماینده بخش خصوصی و پیمانکاران در این شورا پذیرفته شد و از این پس یک نفر از جامعه پیمانکاران در ترکیب شورای عالی فنی کشور حضور دارد.

سعادتمند همچنین یکی دیگر از درخوستهای ارائه شده را در نظر گرفتن ساختار و تشکیلات لازم برای تعامل در سازمان مدیریت و برنامه ریزی عنوان کرد و افزود: خوشبختانه این اقدام نیز عملیاتی شد و جایگاه ویژه ای برای نهاد تعامل در این سازمان در نظر گرفته شد.

وی همچنین ضرورت مشارکت جامعه پیمانکاری کشور در تدوین برنامه ششم را از دیگر درخواستهای ارائه شده برشمرد و اظهار داشت: با توجه به اینکه برنامه ششم توسعه در حال تدوین است یکی از محورهای اصلی در تدوین این برنامه جامعه پیمانکاری باید باشد.

رئیس کانون سراسری پیمانکاران عمرانی کشور همچنین بر ضرورت اجرای طرح مجریان ذی صلاح تاکید کرد و افزود: متاسفانه هم اکنون کار اجرای ساختمان ها در کشور به دست اهل آن نیست و ضرورت دارد از افرادی که دارای تجربه و علم لازم در این زمینه هستند استفاده شود.

سعادتمند ادامه داد: در این رابطه درخواست کرده ایم که نظام فنی پروژه های عمرانی، غیر عمرانی و همچنین پروژه های بخش خصوصی را تحت پوشش قرار دهد.

وی همچنین به موضوع کاهش ارزش پول ملی در جریان پرداخت مطالبات پیمانکاران اشاره کرد و گفت: متاسفانه در این زمینه به جامعه پیمانکاری ظلم شده و مطالبات آنها را براساس قیمت چند سال پیش پرداخت می کنند که این موضوع باعث می شود پیمانکاران متضرر شوند.

رئیس کانون سراسری پیمانکاران عمرانی کشور یادآور شد: در این راستا بخشنامه ای از سوی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی به مشاور حقوقی این سازمان برای رسیدگی به این موضوع ابلاغ شده که امیدواریم عملیاتی شود.

سعادتمند همچنین به موضوع تشخیص صلاحیت پیمانکاران اشاره کرد و اظهار داشت: قرار بود که تغییرات و اقدامات موقتی در این زمینه صورت گیرد که متاسفانه هنوز این اقدامات به دلایلی متوقف مانده که ما انتظار داریم هر چه زودتر به سرانجام برسد.