کردستان سرزمین مجاهدت های خاموش است/ وحدت رمز پیروزی

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرلشکر مصطفی ایزدی معاون امور راهبردی و اشراف ستاد کل نیروهای مسلح در کنگره شهدای پیشمرگان مسلمان کُرد مریوان اظهار داشت:انقلاب اسلامی، با رشادت های جوانان و خون شهیدان و رزمندان اسلام و خانواده های آنان بدست آمد.



سرلشکر ایزدی با اشاره به خاطره ای در مریوان و پاوه گفت: در عملیات محمد (ص) با سردار شهید ناصر کاظمی در تته که راه خون نامگذاری شده بود به نودشه رفتیم که با استقبال گرم جوانان نودشه ای روبه رو شدیم. و می توان گفت: پیروزی انقلاب بواسطه ی وحدت بود.



وی در ادامه افزود: کردستان سرزمین مجاهدت های خاموش، یک شجره طیبه‌ی غرس شده‌ای است که روز به روز بالنده تر می شود.



ایزدی خاطر نشن کرد: انقلاب اسلامی در کردستان با همت مردم متدین میوه های ارزش مندی به انقلاب داد و امنیت موجود در کرستان به برکت خون شهدا مسیر رشد را طی می کند و در این مسیر آنچه که ما باید به آن توجه کنیم و مهم است اینکه ما باید تدوام بخش راه شهدا باشیم.



وی در بخشی دیگر از سخنان خود از ادامه راه شهدا و احساس مسئولیت همه برای حرکت به سوی وسعت بخشیدن به انقلاب و جهانی کردن آن گفت: زیر ساخت های کشور نقطه قوت کشور برای رشد و شکوفایی بالاتر در آینده را فراهم می کند که با رهبری ولایت فقیه و حضور مردم در صحنه های انقلاب اسلامی صورت می گیرد.



معاون امور راهبردی و اشراف ستاد کل نیروهای مسلح در رابطه با اتفاقات منطقه نیز گفت: استعمار پیر، پایه های جریانات تکفیری را شکل داد و علیرغم خواست قدرت های جهانی، انقلاب اسلامی جلوی آن را گرفت.



سرلشکر ایزدی جریانات داعش را همان اسلام آمریکایی دانست که امام فرمودند: مذاهب اسلامی در مسیر تعالی اند و در مقابل دشمن این انسجام و وحدت توسعه پیدا کرد.