به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام‌والمسلمین سیدحسین شاه‌مرادی، دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور در مراسم دهمین سالگرد تاسیس مدرسه هنر اسلامی و رونمایی از ۳ کتاب تازه این مدرسه در حوزه قرآن و هنر که در تهران برگزار شد، با بیان اینکه مدرسه اسلامی هنر می بایست از اول انقلاب راه می‌افتاد، گفت: کلیه تحولات فکری و فلسفی اندیشه‌هایی که در عالم هنر وجود دارد، برگرفته از تفکر است. همه ایسم‌هایی که در عالم هنرهای تجسمی وجود دارد و تحولاتی که در عالم غرب و شرق نسبت به رویکردهای جدید هنری سوق پیدا کرده، برگرفته از یک اندیشه است که در ذهن یک فیلسوف متفکر ایجاد می شود و پس از آن در عالم هنر رخنه پیدا می کند.

دبیر شورای فرهنگ عمومی گفت: متاسفانه ما در عالم اسلام این مبانی را پی نگرفته ایم؛ مبانی که برگرفته از قرآن و کلام ائمه عصمت و طهارت است در سخنانی که در عالم دین بروز و ظهور پیدا می کند و تاثیرات آن در عالم هنر نمایان می شود.

حجت الاسلام شاه‌مرادی ادامه داد: ما شیعیان قبل از انقلاب و در طول تاریخ نه زمینه ای داشتیم که درباره آنها فکر کنیم و نه حکومتی داشته ایم و نه جایگاهی که بخواهیم به این موضوعات بپردازیم. عمده چیزی که بوده تفسیر قرآن بوده است و پیروزی انقلاب اسلامی بسیاری از متفکرین ایرانی که نسبتی با این موضوع داشتند، مثل علامه طباطبایی و علامه مطهری، علامه جعفری و شخص مقام معظم رهبری، اظهار نظرهایی خوب و دقیق کرده‌اند ولی اینها بسیار کم است.

وی سپس گفت: متاسفانه در حوزه علمیه قم کسانی نبوده اند که روی این موضوع کار کنند یعنی فیلم‌نامه‌هایی بر اساس مضامین دینی نوشته شود و فیلم هایی بر اساس آن ساخته شود. چیزی که جایش خالی است، این است که خود حوزه علمیه قم ننشسته است در این باره اندیشه کند البته قبل از انقلاب بسیاری از هنرهای ما مثلا سینما غرق در مطالب مادی، دنیوی و شهوانی بود و از آنجا که ساحت‌های هنری ما هیچ هماهنگی با دین نداشتند، کاملا طرد می شدند.

دبیر شورای فرهنگ عمومی تاکید کرد: مدرسه اسلامی هنر در این ۱۰ سال مظلومانه کار کرده و چه بسا اگر حمایت می شد صدها کتاب عمیق تر و دقیق تر تالیف و ترجمه می کرد. حق بود که تمام دستگاه‌های فرهنگی به کمک این مدرسه می آمدند.

حجت الاسلام شاه‌مرادی در عین حال بیان کرد: شورای فرهنگ عمومی کشور در تهران و دبیرخانه این شورا در همه استان ها با تمام قوا در خدمت مدرسه اسلامی هنر خواهند بود تا انشاءالله در دهه های آینده ما در تفکرهای مختلف دنیا غالب شویم.

در این نشست، همچنین حسن بلخاری، استاد دانشگاه در رشته حکمت و هنر اسلامی در سخنانی با بیان اینکه من از ترم گذشته با مدرسه اسلامی هنر آشنا شده ام، توضیح داد: خوشبختانه در این مدرسه یک جو بسیار خوب و شوق‌انگیز در بین طلاب قم وجود دارد که من فکر می کنم می تواند منشاء جریان قدر دینی در قم بشود.

وی افزود: هنوز تاریخ جامعی از هنر دینی وجود ندارد و امید است که مدرسه اسلامی هنر بتواند این کار را به سرمنزل مقصود برساند.

استاد دانشگاه در رشته حکمت و هنر اسلامی، با بیان اینکه ما فاقد فلسفه هنر هستیم و تاریخ اندیشه ما هنر را به عنوان یک فن دیده است، یادآور شد: هنر در غرب اقتضائات خاص خودش را داشته که برخی از آنها هم اتفاقا برای ما مفید است و لذا من فکر می‌کنم مدرسه هنر اسلامی بعد از ۱۰ سال اکنون باید به مرحله تولید رسیده باشد؛ چراکه به واقع باید گفت در جمع اندیشمندان عرب تئوری‌پرداز عرصه هنر کمتر به چشم می خورد.

در این مراسم، همچنین حجت‌الاسلام‌والمسلمین نواب، رئیس مدرسه اسلامی هنر در سخنانی با اشاره به اینکه این مدرسه در سال ۱۳۸۳ شروع به فعالیت کرده است، عنوان کرد: در این ۱۰ سال در حدود ۲۰ رشته مرتبط با هنر، فلسفه و حکمت کلاس های مختلفی از جمله فیلم‌نامه‌نویسی و قصه‌نویسی برگزار کرده ایم و سوالی که بعد از یک دهه اکنون به آن رسیده ایم، این است که آنچه که ما در هنر مشغول آن هستیم، آیا با مبانی نظری، فکری و مبانی اسلامی ما سازگار است؟

حجت‌الاسلام نواب ادامه داد: این سوال باعث شد در مدرسه اسلامی هنر، گرایش های تحقیقی و پژوهشی مختلفی بوجود آید. امروزه مسائل فراهنری مثل جامعه‌شناسی هنر و روانشناسی هنر در دستور کار مدرسه اسلامی هنر است و در حال حاضر این مدرسه در دو شاخه فعالیت خود را ادامه می دهد؛ یک قسمت که زیرمجموعه وزارت ارشاد بود، روی برگزاری کلاس های هنری برای طلاب متمرکز شده است که در این حیطه ۲ تا ۳ هزار نفر از طلاب با هنر آشنا شده اند. در بخش آموزش عالی مدرسه هم که زیر نظر وزارت علوم است، رشته هایی مانند حکمت هنر، فلسفه هنر و حکمت هنر اسلامی طراحی شده اند که برخی از آنها از جمله هنر در قرآن و سنت به تصویب وزارت علوم رسیدند و ما بقی هم در دست بررسی هستند.

رئیس مدرسه اسلامی هنر، با بیان اینکه تاکنون ۱۰ کتاب در مدرسه اسلامی هنر به چاپ رسیده است، یادآور شد: ما در این بررسی ها متوجه شدیم که جهان عرب در زمینه مسائل نظری هنر اسلامی از ما جلوتر است و از همین رو تلاش کردیم با ترجمه سه کتاب، فضای فکری دانشگاهیمان را با آنچه در جهان عرب می گذرد، آشنا کنیم.

در پایان این مراسم، از ۳ کتاب تازه مدرسه اسلامی هنر رونمایی شد.