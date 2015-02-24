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۵ اسفند ۱۳۹۳، ۱۷:۲۸

مجیدی خبر داد:

ثبت نام ۴۸۸ هزار نفر در آذربایجان شرقی برای دریافت بیمه سلامت

ثبت نام ۴۸۸ هزار نفر در آذربایجان شرقی برای دریافت بیمه سلامت

تبریز - مدير كل بيمه سلامت آذربایجان شرقی گفت: تاکنون ۴۸۸ هزار نفر در استان برای دریافت دفترچه بیمه سلامت ثبت نام کرده اند.

به گزارش خبرنگار مهر، وحید مجیدی عصر سه شنبه در حاشیه آغاز به كار مركز صدور دفترچه های سلامت در كشكسرای مرند اظهار داشت: چهارمین دفتر صدور دفترچه در سطح شهرستان در كشكسرای آغاز به كار نمود كه امیدوارم در راستای سیاست های دولت تدبیر و امید قدم بردارد .

وی ادامه داد: بیمه سلامت همگانی از اول اردیبهشت سال جاری شروع به ثبت نام نمود كه در ۲۵ دی ماه توانست به هشت میلیون نفر دفترچه اعطا نماید و تا به این لحظه به بالای این رقم رسیده است.

مجیدی افزود : ۴۸۸ هزار نفر در سطح استان نیز برای دریافت دفترچه ثبت نام كرده اند كه از این تعداد برای ۴۲۸ هزار نفر دفترچه چاپ و اعطا شده و بقیه در حال آماده سازی است.

گفتنی است با راه اندازی این مركز ۲۰ هزار نفر از خدمات تعویض و تمدید دفترچه های بیمه سلامت اعم از شهری و روستایی در شهر كشكسرای بهره مند خواهند شد

کد مطلب 2505888

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