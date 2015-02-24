محاکمه 3 نروژی به اتهام تلاش برای پیوستن به داعش

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، سه مرد نروژی به اتهام همکاری کردن با تروریست های داعش دادگاهی شدند. این محاکمه که نخستین مورد قضایی از تلاش شهروندان نروژی برای پیوستن به داعش به شمار می رود، در راستای اجرای قانون جدید نروژ برای جلوگیری از بازگشت تروریست ها به این کشور برگزار می شود.

دولت های نروژ، سوئد، دانمارک و فنلاند از عزیمت حدود 400 نفر از شهروندان خود به سوریه و عراق خبر داده اند. در همین حال مقامات این کشورها از احتمال بازگشت تروریستها به کشورهایشان برای انجام حملات تروریستی به شدت نگران هستند.

طبق این گزارش سه مرد نروژی مذکور تلاش داشته اند برای پیوستن به تروریست ها به سوریه بروند. در صورت مجرم شناخته شدن این افراد، بین 3 تا 6 سال زندان در انتظار آنها خواهد بود.