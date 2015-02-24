شکست سئونگنام برابر بوریرام/ نماینده چین در ویتنام پیروز شد

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه دیدارهای روز نخست از مرحله گروهی سیزدهمین دوره مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان آسیا امروز سه‌شنبه دو بازی در شرق آسیا برگزار شد که در گروه E تیم‌ بین‌دونگ ویتنام در خانه با نتیجه 3 بر 2 مغلوب شاندونگ چین شد. این دومین پیروزی نمایندگان چین در این رقابتها بود.

همچنین در گروه F تیم بوریرام یونایتد تایلند با نتیجه 2 بر یک از سد سئونگنام اف‌سی کره‌جنوبی عبور کرد تا نمایندگان کره در روز نخست این جام از رسیدن به پیروزی محروم شوند.

برنامه ادامه دیدارهای روز سه‌شنبه به شرح زیر است:

گروه A:

* پرسپولیس ایران - لخویای قطر، ساعت 18:30، ورزشگاه آزادی

* النصر عربستان - بنیادکار ازبکستان

گروه B:

* پاختاکور ازبکستان - نفت ایران، ساعت 15، در ورزشگاه تاشکند

* العین امارات - الشباب عربستان