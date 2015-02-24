هوای پایتخت سالم است

دکتر وحید حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بر اساس اطلاعات رسیده از ایستگاه های سنجش آلودگی هوای شهر تهران، نسبت به روز گذشته افزایش داشته است.

به گفته وی، در حال حاضر میانگین غلظت به لحاظ آلاینده ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون در بیشتر ایستگاه ها در حد مجاز بوده و شاخص کیفیت هوا در حال حاضر در شرایط سالم است.

مدیر عامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران تصریح کرد: در حال حاضر میزان ذرات معلق در تمام ایستگاهها در شرایط سالم است و ایستگاه پارک رازی با ایستادن شاخص ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون روی عدد ۱۲۴ بیشترین میزان را نشان می دهد.

حسینی اظهار داشت: پیش بینی هواشناسی برای پایتخت حاکی از آسمانی کمی ابری تا نیمه ابری گاهی همراه با وزش باد است. به این ترتیب انتظار می رود شاخص کیفیت هوا در شرایط سالم باقی بماند.

وی تصریح کرد: اثرات بهداشتی آلاینده ذرات معلق کمتر از دو و نیم میکرون در منطقه ناسالم برای گروه‌های حساس شامل افزایش احتمال علائم تنفسی در افراد حساس، تشدید بیماری قلبی و ریوی، مرگ و میر زودرس در افراد مبتلا به بیماریهای قلبی - ریوی و افراد مسن است لذا توصیه می شود در منطقه ناسالم این افراد فعالیت های طولانی مدت در فضای باز را کاهش دهند.