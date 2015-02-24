شناسنامه فنی شرط صدور پروانه ساختمان

به گزارش خبرنگار مهر، تورج ناییج پور عصر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران با بیان اجرای این طرح در استان گفت: پروانه پایانه کار در سال آینده با شناسنامه فنی ملکی صادر می شود.

وی دریافت نکردن فرم مهارت از سوی کارگران و نبود مصالح استاندارد را از جمله مشکلات اجرای طرح شناسنامه فنی ملکی بیان کرد.

ساماندهی ساخت و ساز نساختن نیست

وی با تاکید بر ساماندهی ساخت و سازها عنوان کرد: ساماندهی به منزله نساختن نیست و باید ساماندهی مناسبی در این زمینه صورت گیرد.

ناییج پور به برنامه های این سازمان اشاره کرد و گفت: انجام مراسم سوگند اعضا، توسعه خدمات مهندسی، ارائه خدمات دربخش رفاهی و درمانی به اعضاء از جمله برنامه ها و خدمات است.

وی با اشاره به فعالیت ۲۳۰ نیرو در سازمان نظام مهندسی یادآور شد: برای نشاط جامعه مهندسی فعالیتهای مختلفی از جمله مسابقات ورزشی بیان شده است.

وی با تاکید بر آموزش متولیان و مجریان امر تاکید کرد: ارائه آموزشها لازم برای مجریان از دهیار تا سطوح بالاتر ضروری است.

ناییج پور در پاسخ به سئوالی درباره فراموشی معماری سنتی بیان داشت: آنچه که در مازندران مغفول مانده، شیوه زندگی و اقلیم است زیرا اقلیم در معماری مازندران بسیار حائز اهمیت است و باید تلاش کنیم تا روح معماری بومی در طراحی ها جاری شود ولی نمی توانیم مسیر گذشته را طی کنیم.

نرخ پایین خدمات مهندسی/ صدور سالانه پنج میلیون متر جواز ساختمانی

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان مازندران، با بیان اینکه هزینه و نرخ مهندسی در ایران بسیار پایین است گفت: این درحالی است که برای ارائه خدمات مهندسی هشت مهندس فعالیت دارند.

وی با بیان اینکه میزان درآمد نظام مهندسی از ساخت و سازها حدود سه درصد افزود: سالانه پنج میلیون متر مربع جواز ساختمانی در استان صادر می شود که شامل خرید و فروش نیز می شود.

ناییج پور افزود: حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان گردش مالی در حوزه ساخت و ساز انجام می شود که حدود سه درصد آن عاید بخش خدمات مهندسی می شود.

وی با بیان اینکه یک درصد مساحت استان را شهر، پنج درصد را روستا اشغال کرده است، گفت: نقض قانون در استان مازندران به مراتب بیشتر از نقص قانون است.

مسکن مهر مایه شرمساری جامعه مهندسی است

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان مازندران، افزایش ۳۰ برابری نرخ تامین اجتماعی را از جمله مسائل در افزایش ورودی پرونده های ساختمانی به کمیسیون ماده ۱۰۰ شده است.

ناییج پور، وجود ضعف در طرح ها را از دیگر مشکلات بیان کرد و گفت: شهر فروشی در حال حاضر از جمله مشکلات است و باید میزان عوارض را عادلانه کنیم.

وی با بیان اینکه مسکن مهر مایه شرمساری مهندسان است گفت: در مجموع منتقد جدی مسکن مهر بوده ایم و پژوهشی در این زمینه نیز انجام شده است.