جلسه مشکوک قائم مقام پرسپولیس با رئیس فدراسیون فوتبال

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین نژادفلاح امروز سه‌شنبه و پیش از دیدار تیم‌های پرسپولیس و لخویای قطر به دیدار علی کفاشیان رفت و با رئیس فدراسیون فوتبال جلسه‌ای را برگزار کرد. کفاشیان در این دیدار برای نماینده ایران آرزوی موفقیت کرد.

البته به نظر می‌رسد این جلسه بی‌ارتباط با بدهی مالیاتی افشین قطبی یا برانکو ایوانکوویچ سرمربیان پیشین تیم ملی ایران نباشد؛ این دو مربی از گزینه‌های سرمربیگری پرسپولیس در روزهای گذشته بوده‌اند و گفته می‌شود در صورت نتیجه نگرفتن پرسپولیس، حمید درخشان جای خود را به یکی از این دو مربی خواهد داد.