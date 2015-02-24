به گزارش خبرگزاری مهر، ۳۳۵ فعال رسانه ای در نامه ای خطاب به محمد مقیسه قاضی آورده اند: برخود لازم می‌دانند بار دیگر بر این دغدغه عمومی تاکید کنند که مبادا این پرونده‌ که می تواند به ارتقای عیار عدالت در کشور اسلامی مان بینجامد و به عنوان سنگ محک عدالتخواهی و عدالت‌گستری مطرح شود اسیر فشارها، کوتاه آمدن‌ها و استمهال‌طلبی‌ها یا حتی درخواست اقدامات فراقانونی شود.

یقینا با شناختی که جنابعالی ازمردم شریف ایران دارید، می‌دانید همان‌طور که در عبور از گردنه‌های صعب العبور نظام خون خود و فرزندانشان را فدا کردند، در برابر بی‌عدالتی هم خواهند ایستاد، پس از شما می‌خواهیم که بایستید و با اراده ای استوار و قاطع، دست‌های فاسد آینده را با اجرای قانون و عبرت‌سازی امروز خود قطع کنید.

متن کامل این نامه که درآستانه انتشار حکم «مهدی هاشمی» منتشر شد بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

«و اسـتـقـم كـمـا امـرت و لا تـتـبـع اهـواءهـم و قـل آمـنت بما انزل اللّه من كتاب و امرت لاعدل بينكم»

آنچنان که مأمور شده‌ای استقامت نما و از هوی و هوس‌های آنان پیروی مکن و بگو:بـه آن‌چـه خـدا از كـتـاب نـازل كـرده ايـمـان دارم و مـامـور شده‌ام بين شما عدالت برقرار كنم(شوری/ ۱۵)

جناب آقای محمد مقیسه قاضی محترم شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب

اینک که دادگاه رسیدگی به یکی از مهمترین پرونده‌های قضایی کشور یعنی اتهامات آقای مهدی هاشمی پس از ۱۹۶ روز رسیدگی و با اخذ آخرین دفاعیات متهم به پایان رسیده است، ملت هوشیار و همیشه در صحنه‌ی ایران بی‌صبرانه در انتظار صدور حکم نهایی دادگاه و اجرای عدالت قضایی نشسته‌اند. بی شک که خداوند متعال یکی از مهمترین ماموریت‌های نظام جمهوری اسلامی را که همان اجرای عدالت است در پیچ تاریخی و حساس انقلاب بر عهده شما گذاشته است.

اکنون تکلیف سنگین اجرای شجاعانه قانون و جلب"اعتماد مردمی" و ارائه تصویری از عدل علوی در این برهه از زمان بر عهده شما قرار گرفته است. سنگری که امروز شما در آن با سلاح قانون و شرع به جنگ فساد و مفسد می‌روید تا سرمایه اجتماعی نظام مقدس جمهوری اسلامی که همان مردم شریف، عزیز و الحق همیشه در صحنه هستند را بیش از پیش به روحیه ظلم ستیزی و دادخواهی نظامی که برایش صدها هزار خون ریخته شده است، امیدوار سازید و البته خویش نیز با امام و شهیدان بیعتی دوباره نمایید.

برادران و خواهران فرهنگی-رسانه‌ای شما که طی ۳۶ سال حیات پاک نظام جمهوی اسلامی شاهد فراز و فرودهای متعددی از رشادت‌ها و غیرت‌مندی‌ها تا خیانت‌ها و قدم زدن روی خون شهدا بوده‌اند، اکنون بر خود فرض و ضروری دانسته اند تا به عنوان نمایندگان افکار عمومی و کسانی که مستمرا" در معرض مطالبات مردم هستند نکاتی را به اختصار خدمت شما و مسئولان عالی رتبه دستگاه قضایی اعلام نمایند:

الف/ در ابتدا خداوند قادر و متعال را به دلیل حضور در نظامی ولایی و ظلم‌ستیز و عدالت خواه شکرگزاریم، نظامی که نمی تواند با هیچ مفسدی شوخی و تعارف داشته باشد و اگر شرع و قانون حکم کند به فساد مسئولان عالی‌رتبه نیز رسیدگی کرده و آنان را به سزای اعمالشان می‌رساند.

ب/آقای مقیسه! اجرای عدالت موسم ندارد. هیچ بهانه‌ای برای تعلل در صدور و اجرای حکم از سوی مردم که ولی نعمتان انقلاب و نظام اسلامی هستند، پذیرفته نیست. پذیرش بهانه‌ها و مصلحت‌سازی‌های واهی یعنی گرفتار آمدن یک پرونده قضایی در دامان سیاسی کاری و این نقشه‌ای است که سال‌هاست بدخواهان نظام برای اجرایش طراحی و برنامه‌ریزی کرده‌اند لذا با توجه به هوشمندی و تدبیری که از شما سراغ داریم یقینا اجازه نخواهید داد چشم‌ها و دلهای امیدوار به عدالت دستخوش تردید و تزلزل شوند.

پ/به اعتقاد بسیاری از دلسوختگان نظام اسلامی، عدالت در برخورد با مفسدان اقتصادی و غارتگران بیت المال، گاه به سبب انتساب‌ها و گاه انتصاب‌ها، امکان قربانی شدن دارد. پرونده‌ای که جنابعالی مسوولیت قضایی آن را برعهده گرفته‌اید عیاری مناسب برای سنجش عدالت قضایی نظام مقدس ماست. در حکومتی که منتهای آرزویش اجرای عدالت علوی است حکم شما سرنوشت‌ساز است.

ت/گرچه مولای آزادگان تاریخ، روح بزرگي بود در كالبد تنگ‌ جهان و جامعه دوران علي(ع) شايستگي ايشان را نداشت و او فراتر از ظرفيت آن مردم بود اما وقتي تنها از رفتار علوي يا دولت علوي مي‌شنويم، بايد متوجه باشيم كه سخن از يك شخص، هر چند بزرگ، در ميان نيست؛ بلكه صحبت از يك مكتب است كه علي نمونه بارز و برجسته اين مكتب است، علی در این مکتب معلم است. مكتبي كه بنيانگذارش پيامبر(ص) خدا بود. علی(ع) از پيامبر(ص) آموخت كه جامعه ديني، جامعه‌اي است كه بدون لكنت زبان بتواند کلمه حق خود را با صاحبان قدرت و ثروت در میان گذارد.

قطعا شما به عنوان یک قاضی با سابقه و آشنا به آموزه های اسلام عزیز این روايت را خوانده یا شنیده‌اید كه فرمودند: «اني سمعت رسول الله ...يقول في غير مره لن تقدس امه لا يوخذ للضعيف فيها حقه من القوي غير متتعتع» من شنيدم كه به شكل متواتر در موقعيت‌هاي مختلف، پيامبر(ص) اين نكته را به زبان آورد كه آن امت و جامعه‌اي كه حق ضعيفان را نشود بدون لكنت زبان و بدون ترس از اقويا و صاحبان قدرت و ثروت مطالبه كرد، قابل تقديس و پاكيزه نيست. اينها تعريف جامعه ديني است از زبان پيامبر اكرم(ص) كه استاد و مربي علي بن‌ابي طالب(ع) است.

در قاموس علي‌بن‌ابي‌طالب (ع) دولت ديني، ضامن عدالت ديني، ضامن حدود خدا، قوانين خدا و حقوق مردم است. حريم مردم، حريم خداست و حق‌الله؛ تجاوز به حريم انسان‌ها و حقوق مسلم آن‌ها، تجاوز به حريم خداست و چه توفیقی بالاتر از آن که امروز قاضیان شجاع و آزاده‌ای مسوولیت گرفته‌اند تا حقوق پایمال شده و به تاراج رفته مردمی که بنیانگذار جمهوری اسلامی آنان را سرمایه‌های اصلی نظام اسلامی معرفی کرد، به بیت المال بازگردانند.

ث/قاضی محترم دستگاه عدلیه! قطعا شما هم معتقد هستید که متاسفانه در تاریخ ۳۶ ساله انقلاب شکوهمند ایران اسلامی، هنوز نتوانسته‌ایم تمام قد بایستیم و از اجرای کامل عدالت اجتماعی و قضایی سخن بگوییم. جنگ فقر و غنا، پاکی و پلیدی و عدالت و ویژه خواری آتش بس ندارد.

و کوخ نشینی و کاخ نشینی هر دو باید تمام شود همه ما تکلیف داریم که برای عدالت اجتماعی قیام کنیم، ما نیامده‌ایم که بمانیم، آمده‌ایم که اثربخش باشیم و روسپید برویم. چشم همه انبیاء به این حکومت و همین مسئولیت‌های ماست.

امضاکنندگان این بیانیه، ضمن اعلام پشتیبانی از دستگاه قضا در مبارزه با فساد و مفسدان که در سال ۹۳ نمونه های افتخارآفرین آن تجربه شده است، برخود لازم می‌دانند بار دیگر بر این دغدغه عمومی تاکید کنند که مبادا این پرونده‌ که می تواند به ارتقای عیار عدالت در کشور اسلامی مان بینجامد و به عنوان سنگ محک عدالتخواهی و عدالت‌گستری مطرح شود اسیر فشارها، کوتاه آمدن‌ها و استمهال‌طلبی‌ها یا حتی درخواست اقدامات فراقانونی شود. یقینا با شناختی که جنابعالی ازمردم شریف ایران دارید، می‌دانید همان‌طور که در عبور از گردنه‌های صعب العبور نظام خون خود و فرزندانشان را فدا کردند، در برابر بی‌عدالتی هم خواهند ایستاد، پس از شما می‌خواهیم که بایستید و با اراده ای استوار و قاطع، دست‌های فاسد آینده را با اجرای قانون و عبرت‌سازی امروز خود قطع کنید.

والسلام علی عبادالله الصالحین

۱- مجید قلی زاده

۲- عباس درویش توانگر

۳- صمد حسن نیا

۴- عبدالله عبداللهی

۵- ابوتراب فرخی

۶- محمد حسین پرتویان

۷- عظیم امیدی

۸- محمد بنکدار

۹- محمد مهدی توسلی

۱۰- سجاد بلوکات

۱۱- سید میثم رحمتی

۱۲- محمد ابشار

۱۳- رضا همدانچی

۱۴- محمد رازی

۱۵- سید محسن میرشمسی

۱۶- حسن ضابطی

۱۷- هادی شریفی

۱۸- محمد نسیمی

۱۹- علیرضا دانشفرد

۲۰- فرزانه اصغری

۲۱- علی بختیاری زاده

۲۲- سمیرا محمدی

۲۳- عهدیه عظیمی

۲۴- بهمن نظری

۲۵- مجید هدایتی نسب

۲۶- فاطمه محمدی

۲۷- آمنه هادی پور

۲۸- پروانه حسین زاده

۲۹- مهدی سیاری

۳۰- امیر خالقیان

۳۱- محمود آهنگری

۳۲- عباس اصلانی

۳۳- حسن رستمی

۳۴- عرفان کوچاری

۳۵- حامد ملک‌پور

۳۶- مهدی طوسی

۳۷- حمیدرضا بوالی

۳۸- وحید محرابیان

۳۹- محمد کریمی

۴۰- یاسر شیخی یگانه

۴۱- غفار مهردوست

۴۲- رامین سفری

۴۳- مهدی عبادی

۴۴- مجتبی حسینی

۴۵- رضا شکیبایی

۴۶- حسین قدیانی

۴۷- امیر شریفی پور

۴۸- محمدمهدی تقوی

۴۹- مهدی زرین نام

۵۰- محمدجواد مشهدی آقایی

۵۱- سیدعابدین نورالدینی

۵۲- بهزاد مهرکش

۵۳- امیرابراهیم رسولی

۵۴- سیدمهدی حسینی

۵۵- علیرضا رحمانی

۵۶- روح‌الله امین‌آبادی

۵۷- عارفه سلیمی

۵۸- بتول عبدالوهابی

۵۹- زهرا طاهری

۶۰- علی نادری

۶۱- مهدی خانعلی زاده

۶۲- محمدرضاشهبازی

۶۳- مهدی آذرپندار

۶۴- رسول عبادی

۶۵- کمیل نقی پور

۶۶- امیرحسین ثابتی

۶۷- میثم نیلی

۶۸- حمیدبیانی

۶۹- فرشاد مهدی پور

۷۰- محسن مهدیان

۷۱- محمدکاظم انبارلویی

۷۲- سید مسعود علوی

۷۳- حنیف غفاری

۷۴- بهروز ساقی

۷۵- قاسم رحمانی

۷۶- قدرت الله رحمانی

۷۷- محمدحسین صلواتیان

۷۸- حمید ریاضی

۷۹- احمد قائمی مهدوی

۸۰- حسین شمسیان

۸۱- سید محمدعماد اعرابی

۸۲- حسن شایانفر

۸۳- سید عباس دانشگر

۸۴- محمد ایمانی

۸۵- محمدسعید مدنی

۸۶- رحیم چوخاچی‌زاده مقدم

۸۷- ابراهیم حاجی محمدزاده

۸۸- مرتضی صفارهرندی

۸۹- زهرا طباخی

۹۰- لیلا شفیعی

۹۱- سید امیرحسین شکرابی

۹۲- محمد زندی

۹۳- پژمان کریمی

۹۴- ایرج نظافتی

۹۵- گالیا توانگر

۹۶- علیرضا آل یمین

۹۷- آرش فهیم

۹۸- صدیقه توانا

۹۹- کمال احمدی

۱۰۰- قاسم رحمانی

۱۰۱- سید علاءالدین سیدزاده

۱۰۲- محمدرضا تیموری

۱۰۳- سید وحید ظهوری

۱۰۴- محمدحسین حمزه

۱۰۵- محمدصادق فقفوری

۱۰۶- امیرحسین خسروشاهی

۱۰۷- عباس شمسعلی

۱۰۸- علی لطیفی

۱۰۹- مسعود نظرآبادی

۱۱۰- روح الله امین آبادی

۱۱۱- جعفر بلوری

۱۱۲- آزاد ابراهیم زادگان

۱۱۳- عبدالمطهر محمدخانی

۱۱۴- محمدصالح مفتاح

۱۱۵- مالک شریعتی

۱۱۶- کبری آسوپار

۱۱۷- حسین لطفی

۱۱۸- حبیب مهری

۱۱۹- محبوبه نیاورانی

۱۲۰- وحیدرضا سلیمانی

۱۲۱- علی رجبی

۱۲۲- وحید ایمانی

۱۲۳- مهدی ترابیان

۱۲۴- علی گنجی

۱۲۵- ابوذر علوی‌تبار

۱۲۶- جلال خالقی

۱۲۷- امیر ثباتی

۱۲۸- زهره مرادی

۱۲۹- علیرضا فرقانی

۱۳۰- میلاد وحدت

۱۳۱- رضا سیفی

۱۳۲- سعید ساداتی

۱۳۳- حامد افروغ

۱۳۴- مهدی مهدیان

۱۳۵- هرمز راسخی

۱۳۶- عبدالله داودی

۱۳۷- معصومه دوستی فر

۱۳۸- علی ستوده نیا

۱۳۹- عبدالله الماسی

۱۴۰- محمد جواد مشتهر

۱۴۱- مرتضی خلفی زاده

۱۴۲- پیام تیرانداز

۱۴۳- ابراهیم رضایی

۱۴۴- مصطفی آجرلو

۱۴۵- سعید آجرلو

۱۴۶- غلامرضا نوری

۱۴۷- محمد شجاعیان

۱۴۸- مهدی عرفاتی

۱۴۹- مسعود فروغی

۱۵۰- عبدالله گلباف

۱۵۱- مهدی مهرپور

۱۵۲- مهدی خانعلی زاده

۱۵۳- امیرحسین طهماسبی

۱۵۴- محمد رسولی

۱۵۵- آرش براری

۱۵۶- سجاد آذری

۱۵۷- محمود کریمی

۱۵۸- مهدی خورسند

۱۵۹- محمدجواد اخوان

۱۶۰- یاسر جلالی

۱۶۱- محمدرضا نصرالهی

۱۶۲- سعید سلمانی

۱۶۳- سید مهدی حسینی

۱۶۴- محمد هادیفر

۱۶۵- محمد حسین هادیفر

۱۶۶- حسین محمدی

۱۶۷- افشین جاور

۱۶۸- مهدی کاظمی

۱۶۹- مسلم آقانوری

۱۷۰- مجید خضری

۱۷۱- محمدجواد صحرانورد

۱۷۲- مجتبی کشوری

۱۷۳- محمدطاهر رحیمی

۱۷۴- ابوالفضل ملک لو

۱۷۵- سیدمجتبی فرقانی

۱۷۶- محمد محسنی

۱۷۷- علیرضا ملکیان

۱۷۸- رضا مقدسی

۱۷۹- عبدالله گنجی

۱۸۰- کاوه اشتهاردی

۱۸۱- امین فرج الهی

۱۸۲- کمال لطفی

۱۸۳- محمد محبوبی

۱۸۴- هاشم سروش پور علی رجبی

۱۸۵- محمد داودی

۱۸۶- حسین رضایی

۱۸۷- حسین همتی نژاد

۱۸۸- محسن فولادی

۱۸۹- علیرضا ضرغامی

۱۹۰- سپیده سیر

۱۹۱- مجید رضایی

۱۹۲- مرتضی مزینانی

۱۹۳- اکبر منصوری

۱۹۴- اللهیار محمودی

۱۹۵- سید مجتبی حسینی

۱۹۶- حمید یادروج

۱۹۷- علی اکبر روح نواز

۱۹۸- مریم خلجی

۱۹۹- حمید رضا زندی

۲۰۰- سمیه نبی

۲۰۱- امیر توانا

۲۰۲- حامد صفایی

۲۰۳- حامد طالبی

۲۰۴- روح الله چهره افروز

۲۰۵- محمد شهبازی

۲۰۶- جواد اشرفی

۲۰۷- ظهراب یزدان مهر

۲۰۸- احسان مداح

۲۰۹- توفیق مفاخری

۲۱۰- مریم ابراهیمیان

۲۱۱- سیده فاطمه ثابت

۲۱۲- غلامرضا رجایی

۲۱۳- مهدی جلیلیان

۲۱۴- نرجس قربانیان

۲۱۵- مصطفی هدایی

۲۱۶- محمد صدیقی فر

۲۱۷- ابراهیم آقازاده

۲۱۸- علیرضا حسین نژاد

۲۱۹- حسن قانونی

۲۲۰- سلمان ندومی

۲۲۱- سعید سعیدی

۲۲۲- عارف دورقی

۲۲۳- قنبر رسولی

۲۲۴- اصغر سعیدی

۲۲۵- داریوش بهنیازاده

۲۲۶- سید محمد جوتد میرعظیم

۲۲۷- مهدی یزدی

۲۲۸- مهدی بختیاری

۲۲۹- علی خارا

۲۳۰- مریم عاقلی

۲۳۱- کامران قبادی

۲۳۲- تقی دژاکام

۲۳۳- روح الله قاسمیان

۲۳۴- الهه رفیعی نژاد

۲۳۵- مرتضی بیات

۲۳۶- مجتبی رجبی

۲۳۷- احسان رجبی

۲۳۸- مریم فیروزی

۲۳۹- محسن یزدی

۲۴۰- رسول بابازاده

۲۴۱- فاطمه بلوچی پور

۲۴۲- مهدی تقوی

۲۴۳- مریم خلجی

۲۴۴- مقداد زکی زاده

۲۴۵- زهرا عبدالمحمدی

۲۴۶- مجتبی علیان

۲۴۷- عباس کلاهدوز

۲۴۸- علی میرزایی

۲۴۹- محمد سعیدی کیا

۲۵۰- رحیم پور رحیم

۲۵۱- قاسم اکبری

۲۵۲- مرتضی قمری وفا

۲۵۳- سید نظام الدین موسوی

۲۵۴- یاسر جبراییلی

۲۵۵- محمد حسین پور

۲۵۶- حبیب موسوی

۲۵۷- وحید اسداللهی

۲۵۸- وحید صمدی

۲۵۹- حسن کربلایی

۲۶۰- سید علا نقی زاده

۲۶۱- مهدی نوری

۲۶۲- عباس اسدی

۲۶۳- علی صمدی

۲۶۴- میثم رشیدی

۲۶۵- مجتبی توسلی

۲۶۶- عباس درویشی

۲۶۷- حبیب الله ترکاشوند

۲۶۸- امین صبحی

۲۶۹- سیده فاطمه موسوی

۲۷۰- اسد رجبی

۲۷۱- مرتضی بیات

۲۷۲- اسد رجبی

۲۷۳- محمد رضایی

۲۷۴- مجمد حسین سیف اللهی

۲۷۵- مهدی شکیبایی

۲۷۶- علیرضا کریمی

۲۷۷- سید جبار حسینی

۲۷۸- علی عسگری

۲۷۹- صادق وفایی

۲۸۰- محمد مهدی رحیمی

۲۸۱- سیدامیر حسین دهقانی

۲۸۲- ایمان شمسایی

۲۸۳- مهدی فضائلی

۲۸۴- مهدی محمدی

۲۸۵- محمد صفایی

۲۸۶- رضا داوری

۲۸۷- یاسر افشار

۲۸۸- حسین سلیمانی

۲۸۹- سید حسن موسوی

۲۹۰- حمیدرضا عموزاده

۲۹۱- نیما باقری

۲۹۲- محمدعلی صمدی

۲۹۳- وحید درمنکی فراهانی

۲۹۴- محمدسعید احدیان

۲۹۵- سیدعلی علوی

۲۹۶- جواد نوائیان رودسری

۲۹۷- محمدعلی علی نژاد

۲۹۸- محمدعلی ندائی

۲۹۹- حامد رحیم پور

۳۰۰- سمیه صادقی

۳۰۱- علی ترابی

۳۰۲- محمد اکبری

۳۰۳- امیرحسین یزدان پناه

۳۰۴- مهدی صانعی

۳۰۵- رضا زحمتکش

۳۰۶- مهدی پناهی

۳۰۷- حمیدرضا ایمانی مقدم

۳۰۸- ناصر نعمتی

۳۰۹- مرتضی حسینی

۳۱۰- علی یعقوبی

۳۱۱- مهدی گنجیان مقدم

۳۱۲- محمد ظریف

۳۱۳- محسن ناهید

۳۱۴- حمیدرضا عراقی

۳۱۵- احمد انصاری

۳۱۶- محمدصادق زندیه

۳۱۷- علی مردانی

۳۱۸- غلامرضا صادقیان

۳۱۹- رحیم زیادعلی

۳۲۰- مجتبی سرمدی

۳۲۱- حسین کشتکار

۳۲۲- حسین اختری

۳۲۳- محمد اسماعیلی

۳۲۴- علی رضائی

۳۲۵- علیرضا سجادیفر

۳۲۶- فریدون حسن

۳۲۷- مسعود پولادوند

۳۲۸- محمد سجادیفر

۳۲۹- عبدالله گنجی

۳۳۰- سید مرتضی فاطمی

۳۳۱- سعید صدرائیان

۳۳۲- محسن مهدیان

۳۳۳- علی رجبی

۳۳۴- مهدی ذاکری

۳۳۵- بیژن مقدم

۳۳۶- منصور امینی

۳۳۷- حسین قربان زاده

۳۳۸- حسین دلیریان