به گزارش خبرنگار مهر، فتح‌الله حقیقی بعد از ظهر سه‌شنبه در نشست هماهنگی برگزاری رزمایش پرتوی در بوشهر ضمن تبریک به مناسبت میلاد حضرت زینب کبری(س) اظهار داشت: حضرت زینب کبری(س) در واقعه کربلا توانست شایستگی‌های زنان را به خوبی به معرض نمایش قرار دهد.

وی با بیان اینکه پیام‌رسانی حضرت زینب کبری(س) ضامن بسیار خوبی برای بقای اسلام بود، اذعان داشت: روز پرستار با تولد حضرت زینب(س) مقارن شده است که این موضوع باعث افتخار پرستاران و بهورزان است.

معاون سیاسی امنیتی استاندار بوشهر با تاکید بر اینکه پرستاران باید به خود ببالند که رهرو راه چنین بانوی بزرگواری هستند، ادامه داد: حضرت زینب کبری(س) از بازماندگان حادثه‌ عاشورا با درایت و قدرت به بهترین نحو ممکن مراقبت و پرستاری کرد.

وی در ادامه به برگزاری رزمایش پرتوی در بوشهر اشاره کرد و بیان داشت: استان بوشهر به عنوان پایتخت انرژی کشور از جایگاه ویژه‌ای در کشور و جهان برخوردار است و نگاه‌های بسیاری به این استان دوخته شده است.

حقیقی با بیان اینکه رزمایش پرتوی در بوشهر با مشارکت اعضای کارگروه‌های تخصصی برگزار می‌شود، اضافه کرد: وظایف نیروهای شرکت کننده در رزمایش در کارگروه‌های تخصصی تبیین شده است.

وی از فراهم شدن تجهیزات مورد نیاز برای برگزاری این رزمایش در بوشهر خبر داد و افزود: اطلاع رسانی دقیق باید در رزمایش پرتوی انجام شود تا از هر گونه سواستفاده دشمنان و بیگانگان جلوگیری شود.

جانشین فرمانده سپاه امام صادق(ع) استان بوشهر نیز در این نشست اظهار داشت: دو قرارگاه تاکتیکی و صحنه‌ای در رزمایش پرتوی در بوشهر حضور خواهند داشت که تمامی نیروهای شرکت کننده در این رزمایش آموزش دیده‌اند.

سرهنگ حمید خرم‌دل افزود: ۹ کارگروه تخصصی برای برگزاری این رزمایش مهم و حساس تشکیل شده که این کارگروه‌ها توانمندی خود را در رزمایش پرتوی نشان می‌دهند.

وی ادامه داد: جانمایی‌های لازم برای برگزاری رزمایش پرتوی در بوشهر انجام شده است و تمامی تجهیزات و امکانات لازم و پیشرفته در این رزمایش به کار برده می‌شود و دو مرکز رفع آلودگی نیز راه‌اندازی می‌شود.