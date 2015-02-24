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۵ اسفند ۱۳۹۳، ۱۷:۰۰

عراقچی:

دیدار با آمانو خوب و سازنده بود

دیدار با آمانو خوب و سازنده بود

معاون وزیر امور خارجه ایران پس از دیدار با مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت: دیدار بسیار خوب و سازنده ای با یوکیا آمانو داشتیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس عراقچی پس از این دیدار دو ساعته که در مقر آژانس برگزار شد، با بیان همکاری مثبت میان ایران و آژانس افزود: همکاری های ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی با سرعت بیشتری ادامه می یابد.

عراقچی تاکید کرد: با توجه به نقش مهمی که آژانس در هرگونه توافق احتمالی میان ایران با ۱+۵ دارد، مرور این همکاریها ضروری بود.

وی گفت: نشست های کارشناسی بین ایران و آژانس بصورت مستمر وجود داشته و در آینده سرعت بیشتری خواهد یافت.

این دومین دیدار عراقچی با آمانو در وین در یک سال اخیر  است. سید عباس عراقچی ۶ آبان سال گذشته با وی دیدار کرده بود.  

همچنین وزیر امور خارجه کشورمان و مدیرکل آژانس در حاشیه پنجاه و یکمین نشست کنفرانس امنیتی مونیخ در این شهر با یکدیگر دیدار و گفت‌وگو کردند.  

کد مطلب 2505906

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