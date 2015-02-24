به گزارش خبرنگار مهر، تمرینات تیم فوتبال ذوبآهن اصفهان بعد از سه روز تعطیلی از عصر امروز در ورزشگاه ملت اصفهان آغاز شد و سبزپوشان اصفهانی از امروز تمرینات خود را برای ازسرگیری مسابقات لیگ برتر آغاز کردند.
در تمرین امروز تیم اصفهانی علی حمام به دلیل مصدومیت مشغول فیزیوتراپی بود اما سایر بازیکنان ذوبآهن همراه این تیم به تمرین میپرداختند.
ذوبآهن روز چهارشنبه در دو نوبت صبح و بعداز ظهر به تمرین میپردازد و پنجشنبه عصر نیز یک جلسه تمرینی برگزار میکند.
قرار است تیم اصفهانی عصر روز جمعه در ورزشگاه فولادشهر اصفهان و در دیداری تدارکاتی به مصاف تیم صبای قم برود.
علی شجاعی، سرپرست تیم ذوبآهن اصفهان در گفتگو با خبرنگار مهر با تایید این خبر اظهار داشت: این دیدار برای افزایش آمادگی بازیکنان تیم اصفهانی برگزار میشود تا بازیکنان آمادگی خود را برای دیدارهای لیگ برتر و هفته بیست و دوم لیگ برتر حفظ کنند.
تیم ذوبآهن اصفهان روز جمعه هفته آینده در هفته بیست و دوم لیگ برتر فوتبال باشگاههای کشور به مصاف سایپای البرز میرود.
نظر شما