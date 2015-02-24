تذکر۲نماینده به وزیرصنعت درباره دادن امتیازانحصاری به خانواده خاص

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین سبحانی نیا در نشست علنی نوبت عصر امروز سه‌شنبه ۵ اسفند مجلس شورای اسلامی تذکرات کتبی نمایندگان به برخی مسئولان اجرایی کشور را به شرح زیر قرائت کرد:

تذکر کاتب نماینده گرمسار به وزیر علوم در خصوص جلوگیری از ارسال نامه‌های غیرقانونی به موسسات آموزش عالی توسط اداره کل گسترش آموزش عالی، همچنین به وزیر صنعت در خصوص تسریع در آغاز به کار منطقه ویژه اقتصادی شهرستان گرمسار.

تذکر زاهدی نماینده کرمان به رئیس جمهور در خصوص تسریع در پرداخت حقوق و مزایای معوقه بازنشستگان صنعت فولاد.

تذکر آصفری نماینده اراک و امیرآبادی نماینده قم به وزیر نیرو مبنی بر لزوم پرداخت عیدی به آبداران روستاها.

تذکر قادری و صادقی نمایندگان شیراز به وزیر راه در خصوص تعیین تکلیف فاینانس خط آهن شیراز -بوشهر- عسلویه.

تذکر منصوری، نقوی حسینی، نادران، سبحانی نیا، امیرآبادی نمایندگان لنجان، ورامین، تهران، نیشابور و قم به وزیر آموزش و پرورش در خصوص پرداخت مطالبات فرهنگیان همچنین به وزیر نفت در خصوص بکار گیری ظرفیت‌های ملی در حفاری‌های نفتی.

تذکر مقیمی نماینده بهشهر به وزیر جهادکشاورزی در خصوص تأمین منابع خرید محصولات گندم، برنج و مرکبات.

تذکر جوکار نماینده یزد به وزیر راه و شهرسازی در خصوص لزوم حل مشکل تأخیر قطارهای تهران-یزد. همچنین به وزیر آموزش و پرورش در خصوص تسریع در لایحه ارایه رتبه‌بندی نمایندگان.

تذکر بروجردی نماینده بروجرد به وزیر نفت در خصوص بکارگیری ظرفیتهای ملی در حفاری‌های نفتی و تلاش برای ایجاد ظرفیت‌های جدید ایرانی با هدف جایگزینی به جای دکل‌های حفاری‌های خارجی.

تذکر طبیب‌زاده نماینده تهران به وزیر علوم در خصوص توضیح علت حمایت از سران فتنه در جلسات عمومی تشکل‌های دانشجویی.

تذکر رضایی و بشیری نمایندگان پاکدشت و خمین به وزیر صنعت در خصوص جلوگیری از دادن حق واردات خودروهای خارجی به یک خانواده خاص.

تذکر سلیمی، حسینی و قاضی‌پور نمایندگان محلات، قزوین و ارومیه به وزیر جهاد کشاورزی در خصوص توضیح علت عدم پرداخت مطالبات چغندرکاران.

تذکر ابوترابی نماینده نجف‌آباد به وزیر نیرو در خصوص علت عدم تعیین تکلیف کارکنان برق.

احمدی، جمیری، موسوی‌نژاد، ارامی و هاشمی نخل ابراهیمی، نمایندگان دیر، بوشهر، ‌ دشتستان و میناب به وزرای جهاد کشاورزی، صنعت و امور خارجه مبنی بر لزوم حل مشکل بازار گوجه فرنگی و باز کردن مرزهای کشور برای صادرات.

تذکرمنظری توکلی نماینده بافت به وزیر اقتصاد در خصوص توضیح علت عدم پرداخت قیمت خرید تضمینی ذرت به کشاورزان، همچنین به وزیر تعاون در خصوص توضیح علت عدم پرداخت ۲ ماه حقوق و معوقه بازنشستگان فولاد.

تذکر رضایی کوچی نماینده جهرم به وزیر جهادکشاورزی در خصوص توضیح علت ورود مرکبات به کشور در زمان برداشت محصول.

تذکر آشتیانی و زاهدی نمایندگان کرمان و قم به وزیر علوم در خصوص توضیح علت مصاحبه‌هایی که دانشگاه پیام نور را تضعیف می‌کند.

تذکر خجسته نماینده همدان به وزیر نیرو در خصوص تسریع در بهره‌برداری از طرح انتقال آب به شهرستان همدان