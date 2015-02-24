  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۵ اسفند ۱۳۹۳، ۱۹:۰۵

حواشی دیدار پرسپولیس - لخویا؛

حضور چهره‌های محبوب پرسپولیس و اتفاق عجیب برای خودروی پلیس

حضور چهره‌های محبوب پرسپولیس و اتفاق عجیب برای خودروی پلیس

برخی چهره‌های محبوب و پیشکسوت باشگاه پرسپولیس در جایگاه ویژه ورزشگاه آزادی حضور پیدا کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس ایران و لخویا قطر در هفته اول سیزدهمین دوره رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا شامگاه سه شنبه در ورزشگاه آزادی تهران برگزار شد.

* مهدی مهدوی کیا، علی کریمی، مرتضی فنونی زاده، احمدرضا عابدزاده و ... با حضور در ورزشگاه آزادی این دیدار را از نزدیک تماشا کردند.

* نزدیک به 30 هزار تماشاگر این دیدار را را از نزدیک تماشا کردند که اکثر آنها در طبقه اول مستقر شده بودند.

* یک دستگاه خودروی پلیس که در محوطه بیرونی طبقه دوم پارک شده بود به خاطر مشکلی که در ترمز دستی اش بوجود آمد بدون راننده به سمت پایین حرکت کرد و با برخورد به دیوار به طور جدی خسارت دید اما خوشبختانه به فردی آسیب نرسید.

کد مطلب 2505915

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها