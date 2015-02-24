به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس ایران و لخویا قطر در هفته اول سیزدهمین دوره رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا شامگاه سه شنبه در ورزشگاه آزادی تهران برگزار شد.

* مهدی مهدوی کیا، علی کریمی، مرتضی فنونی زاده، احمدرضا عابدزاده و ... با حضور در ورزشگاه آزادی این دیدار را از نزدیک تماشا کردند.

* نزدیک به 30 هزار تماشاگر این دیدار را را از نزدیک تماشا کردند که اکثر آنها در طبقه اول مستقر شده بودند.

* یک دستگاه خودروی پلیس که در محوطه بیرونی طبقه دوم پارک شده بود به خاطر مشکلی که در ترمز دستی اش بوجود آمد بدون راننده به سمت پایین حرکت کرد و با برخورد به دیوار به طور جدی خسارت دید اما خوشبختانه به فردی آسیب نرسید.