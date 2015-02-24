ارسال ۶۰۰ طرح به جشنواره و نمایشگاه علم تا عمل

به گزارش خبرنگار مهر، علی معتمدزادگان عصر سه شنبه در جشنواره و نمایشگاه علم تا عمل افزود: طرح دانش بنيان شركت نوين فناوران سبز دركا از مازندران به عنوان يكي از ۱۰ طرح برتر كشوری در پنجمين جشنواره و نمايشگاه ملی علم تا عمل برگزيده شد.

وی اظهار داشت: محصول اين شركت ساخت غشاهاي نانوفيلتر براي تصفيه آب و پساب های ويژه صنعتی و غير صنعتی است كه به عنوان يك طرح ملی از ميان بيش از ۶۰۰ طرح ارسالی به دبيرخانه مركزی معاونت علمی و فناوری رياست جمهوری مورد توجه هيات داوران جشنواره قرار گرفت.

رئيس پارك علم و فناوري مازندران دستيابي به فرمولاسيون و دانش فني و ساخت غشاهای ميكروفيلتر، اولترافيلتر و نانو فيلتر و غشاهای مقاوم به حلال و اسيد را براي شيرين سازی و تصفيه پساب های صنعتي و صنايع نفت و گاز از جمله فعاليت های شركت نوين فناوران سبز دركا نام برد.

محسن جهانشاهی عضو هيات علمي دانشگاه صنعتی نوشيروانی بابل و سازنده اين نانو فيلترها در حاشيه برگزاري جشنواره و نمايشگاه علم تا عمل با اشاره به اهميت توجه به بحران كم آبی بخصوص در استان هايی كه با خشكسالی مواجه هستند چالش آينده كشور را موضوع آب و محيط زيست دانست و خاطرنشان كرد: با توليد انبوه اين نانو فيلترها مشكل تصفيه پساب های آلوده و مخرب تا حد زيادی مرتفع مي شود.