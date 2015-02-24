افزایش پروازهای خراسان جنوبی به دلیل کمبود ناوگان عملی نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، هادی سلامی بعدازظهر سه شنبه در شواری اداری شهرستان بیرجند اظهارکرد: فرودگاه های خراسان جنوبی شامل فرودگاه بیرجند، طبس، باند فرودگاه فردوس و باندهای امداد و نجات در قاین و نهبندان می شوند.

وی با بیان اینکه فرودگاه بیرجند یکی از فرودگاه های قدیمی و سومین فرودگاه کشور است، تصریح کرد: نیاز امنیتی، استراتژیک و خاص این شهر سبب شده بعد از تهران و بوشهر سومین فرودگاه کشور در بیرجند ساخته شود.

مدیرفرودگاه های خراسان جنوبی با بیان اینکه فرودگاه بیرجند در سال های گذشته ساختار مناسبی نداشت، بیان کرد: به همین منظور در سال ۸۰ طرح فرودگاه جدید ارائه شد و تا سال ۹۰ نیز این طرح به اجرا درآمده و در حال حاضر حدود سه سال است که خدمت رسانی به مسافران در آن انجام می شود.

سلامی به طرح ترمینال جدید اشاره کرد و گفت: این ترمینال به به ترمینال فعلی اضافه می شود و بعد از بررسی طرح در وزات راه و شهر سازی اعتبار مورد نیاز برای اجرای ان در بودجه سال ۹۴ و ۹۵ دیده شده است.

وی با بیان اینکه راه انداززی خانه دولت در فرودگاه یکی دیگراز پروژه های دست اجرا است، بیان کرد: در حال حاضرطرح این پروژه ارائه و و زمین آن نیز داده شد تنها منتظر اعتبار آن هستیم تا اجرا شود.

مدیرفرودگاه های خراسان جنوبی با بیان اینکه در سال جاری دستگاهی برای کمک به دید خلبان در فرودگاه بیرجند نصب شده است، تصریح کرد: برای نصب این دستگاه بالغ بر سه میلیارد تومان هزینه شده و با راه اندازی آن خلبان قادر خواهد بود در وضعیت بد جوی هواپیما را کنترل کند.

افتتاح جاده ورودی جدید فرودگاه بیرجند تا نوروز

سلامی از افتتاح جاده ورودی جدید فرودگاه بیرجند تا نوروز خبر داد و افزود: ساخت مسجد و ساختمان یگان سپاه از دیگر پروژه های در دست اجرا این مجموعه است.

وی با اشاره به اینکه موضوع افزایش پروازها حدود شش ماه است که به صورت متوالی و جدی دنبال می شود، گفت: تحریم ها بر روی ناوگان هوایی کشور تأثیر زیادی گذاشته و کمبود ناوگان سبب شده که این نتوانیم برای استان پرواز های بیشتری را بگیریم.

مدیرفرودگاه های خراسان جنوبی ادامه داد: در حال حاضر حدود ۱۴۵ هواپیما مسافربری در کشور وجود دارد که به طور معمول ۷۰ دستگاه آن با مشکل روبرو است و این در حالی است که نیاز کشور حدود ۵۰۰ هواپیما است.

سلامی پیگیری راه اندازی ایر تاکسی را یکی از برنامه های جدی خود دانست و افزود: با راه اندازی ایر تاکسی می توانیم سفرهای با ظرفیت ۱۰ تا ۲۰ نفر را به شهرهای دیگر از جمله مشهد، تهران، کرمانشاه و حتی افغانستان انجام دهیم اما به دلیل بحث های مربوط به قوانین و امنیت هنوز نتوانسته ایم مجوز آن را بگیریم اما آمادگی برای راه اندازی آن را داریم.

وی با تأکید بر توسعه استان از طریق ناوگان هوایی، اظهارکرد:با توجه به وضعیت نامناسب جاده های استان و نبود خط ریلی در آن تنها مبدا ورود و خروج فرودگاه است و باید به آن به صورت ویژه نگاه شود.