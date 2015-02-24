فضای امید و نشاط در زنجان مطلوب است

به گزارش خبرنگار مهر، جمشید انصاری ظهر سه شنبه در جمع فعالین فرهنگ و هنر افزود: طبق فرمایشات مقام معظم رهبری امسال به نام فرهنگ و اقتصاد نامگذاری شده و در این راستا در استان برنامه های فرهنگی خوبی توسط فرهنگ و ارشاد استان اجرا شده است.

وی اظهار داشت: ازآغاز سالجاری تاکنون قدمهای خوبی در حوزه فرهنگی و هنری برداشته شده است.

استاندار زنجان گفت: مردم توقعات زیادی از حوزه فرهنگی و هنری دارند و باید وزارت فرهنگ و ارشاد بر اجرایی برنامه های فرهنگی تلاش کنند.

انصاری تاکید کرد:در استان زنجان اتاق فکر در حوزه فرهنگی و هنری تشکیل شده و این اتاق فکر متناسب با سیاستهای دولت تدبیر و امید است و ما درصدد این هستیم که بحث های مهم در حوزه فرهنگی و هنری را به جلو ببریم.

وی افزود:ما در استان سند راهبردی توسعه را تدوین کردیم که توفیقات خوبی را در حوزه فرهنگی به دنبال خواهد داشت.

استاندار زنجان تصریح کرد: ضعف های فرهنگی استان استخراج شده تا برنامه و اقدامات لازم برای رفع این ضعف ها در دستور کار قرار گیرد.

انصاری به عملکرد مطبوعات استان زنجان اشاره کردو گفت: مطبوعات استان زنجان بسیار پویا است و فضایی بسیار آرام و با نشاط در مطبوعات وجود دارد.

وی تصریح کرد: در استان زنجان تالار هنر عملیات اجرایی خود را از سال آینده شروع می کند و ظرفیت ۸۰۰ الی هزار نفری دارد.

استاندار زنجان افزود: دولت تدبیر و امید توجه ویژه به اصحاب فرهنگ و هنر دارد و در این راستا این فعالین هنر و فرهنگ هم برای توسعه فرهنگی و هنری جامعه تلاش کنند.