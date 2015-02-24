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۵ اسفند ۱۳۹۳، ۱۷:۴۰

پورصادق:

راه ارتباطی ۶۰ قشلاق در شهرستان گرمی مسدود است

راه ارتباطی ۶۰ قشلاق در شهرستان گرمی مسدود است

گرمی- مسئول امور عشایر شهرستان گرمی گفت: راه ارتباطی ۶۰ قشلاق در شهرستان عشایر مسدود است.

به گزارش خبرنگار مهر، سعد الله پورصادق بعد از ظهر سه شنبه در حاشیه عملیات بازگشایی محورهای ارتباطی روستایی در گرمی تصریح کرد: در پی بارش های اخیر راه های ارتباطی روستاها و قشلاقات مسدود شده بود.

وی افزود: به همت راهداران و امور عشایر بخشی از این محورها بازگشایی شد و عملیات برف روبی از محورهای ارتباطی روستایی رو به اتمام است.

مسئول امور عشایر شهرستان گرمی تاکید کرد: در ادامه برف روبی از محورهای ارتباطی قشلاقات تداوم دارد و به همت راهداران در مسیر های مختلف عملیات بازگشایی جاده ها  انجام می شود.

پورصادق با اذعان به مسدود بودن ۲۰۰ کیلومتر مسیر ارتباطی در قشلاقات ادامه داد: با بهبود شرایط جوی و افزایش دما عملیات برف روبی تا بازگشایی تمامی محورها به قوت خود باقی است.

وی افزود: در عین حال عملیات امدادی برای در راه ماندگان انجام می شود.

کد مطلب 2505927
محمد میرزایی ناطق

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