به گزارش خبرنگار مهر، مهدی دهاقین ظهر سه شنبه در مراسم امضاء میثاق نامه جمعیت طرفداران ایمنی راههای استان که در اداره کل پایانه های قزوین برگزار شد اظهارداشت: قزوین به دلیل قرار گرفتن در مسیر ترانزیتی و کریدور شمال به جنوب و غرب کشور از اهمیت خاصی برخوردار است و توجه به ایمنی راههای آن دوچندان است.

دهاقین بیان کرد: در طول سالهای ۸۶ تا پایان ده ماهه سال جاری شاهد کاهش تلفات و سوانح جاده ای در محورهای مواصلاتی استان بوده ایم که این موفقیت مرهون تلاش مجموعه ای از همکاران پر تلاش در پلیس راه، راهداری، پایانه ها، هلال احمر، اورژانس و مشارکت مردم و رانندگان در رعایت مقررات بوده است.

مدیرکل حمل و نقل و پایانه های استان قزوین بیان کرد: تعداد کشته های استان در جاده ها از ۶۰۶ کشته در سال ۸۵ به ۲۱۳ کشته در سال جاری رسیده است که هر چند کاشه قابل توجهی است اما باید تلاش کنیم تا این میزان نیز کمتر شود.

دهاقین تصریح کرد: در شرایطی که قزوین برای کاهش تلفات جاده ای پایلوت شناخته شد قرار بود در هشت سال و پایان برنامه پنجم بتوانیم ۵۰ درصد سوانح را کاهش دهیم که این تعهد در حالتی خوشبینانه بود اما امروز از این تعهد جلوتریم و با کاهش سوانح و تلفات به ۵۹ درصد گام بلندی در مسیر ایمن سازی جاده ها برداشته ایم.

جاده های استان قزوین به شرایط ایمنی پایدار رسید

این مسئول اظهارداشت: با روند موفقیت آمیز کاهش تلفات و سوانح جاده ای امروز با افتختار می توان ادعا کرد با حفظ شرایط موجود محورهای مواصلاتی استان به یک ایمنی پایدار رسیده و جاده های قزوین امن شده است که این موفقیت را مدیون تعامل، همدلی و مشارکت مردم و مسئولان می دانیم.

دهاقین گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند مشارکت مردمی و برخورداری از توان وظرفیت نهادهای غیردولتی هستیم تا کارها با سرعت و کیفیت بیشتری اجرایی شود.

وی اضافه کرد: در شرایط کنونی هیچ راهی نداریم جز آنکه از تشکلهای مردم نهاد استفاده کنیم و آموزش و فرهنگ سازی را جدی بگیریم و با وجود انسانهای عاشق و علاقمندی که به فکر سلامت و ایمنی مردم هستند آموزشها را با جدیت پیاده کنیم.

در این مراسم که بهروز غروی مدیرعامل جمعیت طرفداران ایمنی راههای کشور، مرتضی روزبه استاندار، منوچهر حبیبی معاون عمرانی استاندار هم حضور داشتند رانندگان عضو جمعیت طرفداران ایمنی راههای استان میثاق نامه را امضاء کردند.