جلسه وزير امور خارجه با سفراي كشورهاي عضو شوراي حكام

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، اين نشست بدون حضـور خبـرنگـاران و پشـت درهاي بسته انجام مي شود.
گفتني است وزراي امور خارجـه اتحـاديـه اروپـا صبـح دوشنبه در بروكسل گردهم آمدنـد تا در مورد مسايل ايـران از جمله چگـونگــي ادامــه مـذاكـرات هسـتـه اي و موضوعاتي مـاننـد حقوق بشر، مقابلـه با تروريسم و نقـش ايـران در رونـد صـلـح خاورميانه بحث و تبادل نظر كنند.
حميد رضا آصفي سخنگوي وزارت امور خارجـه، روز گذشته در نشست هفتگي خود دربــاره نـشسـت بروكسل اعـلام كـرد: وزراي خارجه اين اتحاديه بايـد از هر گونه رويكرد غير سازنده و غير مسـوولانـه به دولـت، كشـور و ملـت بــزرگ و تـمــدن سـاز ايــران بپرهيزند.
نظر شما