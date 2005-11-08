جلسه وزير امور خارجه با سفراي كشورهاي عضو شوراي حكام

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، اين‎‎‎ نشست بدون حضـور خبـرنگـاران و پشـت‎ درهاي‎ بسته‎‎ انجام مي شود.

گفتني است وزراي‎ امور خارجـه‎‎ اتحـاديـه اروپـا صبـح‎ دوشنبه‎ در بروكسل‎ گردهم‎ آمدنـد تا در مورد مسايل ايـران از جمله چگـونگــي‎ ادامــه‎‎ مـذاكـرات‎ هسـتـه اي و موضوعاتي مـاننـد حقوق‎ بشر، مقابلـه‎ با تروريسم‎ و نقـش‎ ايـران‎ در رونـد صـلـح‎ خاورميانه‎ بحث و تبادل نظر‎ كنند.

حميد رضا آصفي سخنگوي وزارت‎ امور خارجـه، روز گذشته در نشست هفتگي خود دربــاره نـشسـت بروكسل اعـلام‎ كـرد: وزراي‎ خارجه‎‎ اين‎ اتحاديه بايـد از هر گونه‎‎‎ رويكرد غير سازنده و غير مسـوولانـه به‎ دولـت، كشـور و ملـت بــزرگ‎ و تـمــدن‎ سـاز ايــران‎ بپرهيزند.