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۱۷ آبان ۱۳۸۴، ۱۱:۲۲

صبح امروز و بدون حضور خبرنگاران برگزار شد:

جلسه وزير امور خارجه با سفراي كشورهاي عضو شوراي حكام

جلسه وزير امور خارجه با سفراي كشورهاي عضو شوراي حكام

سفراي‎‎‎ كشورهاي عضـو شـوراي حكـام‎ آژانس‎ بين‎ المللي‎‎ انرژي‎ اتمي و اتحـاديـه‎ اروپا صبح امروز در وزارت خارجه حضور يافته و در حال مذاكره با منوچهر متكي وزير امـور خـارجـه جمهوري‎ اسـلامـي‎‎ايران هستند.

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، اين‎‎‎ نشست بدون حضـور خبـرنگـاران و پشـت‎ درهاي‎ بسته‎‎ انجام مي شود.

گفتني است وزراي‎ امور خارجـه‎‎ اتحـاديـه اروپـا صبـح‎ دوشنبه‎ در بروكسل‎ گردهم‎ آمدنـد تا در مورد مسايل ايـران از جمله چگـونگــي‎ ادامــه‎‎ مـذاكـرات‎ هسـتـه اي و موضوعاتي مـاننـد حقوق‎ بشر، مقابلـه‎ با تروريسم‎ و نقـش‎ ايـران‎ در رونـد صـلـح‎ خاورميانه‎ بحث و تبادل نظر‎ كنند.

حميد رضا آصفي سخنگوي وزارت‎ امور خارجـه، روز گذشته در نشست هفتگي خود دربــاره نـشسـت بروكسل اعـلام‎ كـرد: وزراي‎ خارجه‎‎ اين‎ اتحاديه بايـد از هر گونه‎‎‎ رويكرد غير سازنده و غير مسـوولانـه به‎ دولـت، كشـور و ملـت بــزرگ‎ و تـمــدن‎ سـاز ايــران‎ بپرهيزند.

کد مطلب 250593

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