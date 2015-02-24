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۵ اسفند ۱۳۹۳، ۱۸:۲۲

مرادی:

ترویج معروفات بیش از پیش در جامعه مورد توجه قرار گیرد

ترویج معروفات بیش از پیش در جامعه مورد توجه قرار گیرد

شهرکرد - معاون سیاسی امنیتی استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: ترویج معروفات بیش از پیش در جامعه مورد توجه قرار گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، خدابخش مرادی ظهر سه شنبه در نشستی با مسئولان سناد امر به معروف و نهی از منکر با اشاره به اینکه ترویج معروفات بیش از پیش در جامعه مورد توجه قرار گیرد، اظهار داشت: آموزش به کارمندان و کارگران و تقویت ارزش های دینی در جامعه از مهمترین معروفات به شمار می رود.

وی توجه به معروفات در نظام اداری و بخش تولیدی را ضروری اعلام کرد و بیان داشت: توجه به امر به معروف و نهی از منکر یکی از مهمترین مواردی است که باید در همه بخش ها مورد توجه قرار گیرد.

معاون سیاسی امنیتی استاندار چهارمحال و بختیاری توجه به معروفات را یکی از مهمترین موارد در مسیر توسعه و پشرفت عنوان کرد و اظهار داشت: استفاده بهینه از زمان و مدیریت از فرصت ها یکی از مهمترین مواردی است که در بخش اداری باید مورد توجه قرار گیرد.

خدابخش مرادی ادامه داد: باید برای تقویت ارزش های دینی در جامعه تلاش کرد.

کد مطلب 2505930

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