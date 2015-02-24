به گزارش مهر، طرح تحول سلامت از جمله طرح‎های دولت یازدهم است که با جدیدیت دنبال می‎شود، اما این طرح از زمان آغاز تاکنون معایب، محاسن، مدافعان و منتقدان فراوانی داشته است، در این راستا دانشگاه‎ علوم پزشکی اصفهان اقدام به برگزاری همایشی بین‎المللی تحت عنوان تحول پایدار در نظام سلامت نموده است که به مدت سه روز در این دانشگاه برگزار می‎شود، در ادامه مهر گزارش از دیدگاه‎های مطرح شده در این همایش ارائه می‎دهد.

غلامرضا اصغری ظهر امروز در همایش بین المللی تحول پایدار در نظام سلامت اظهار کرد: دولت تدبیر و امید این اصل تحول را در سرلوحه خود قرار داده است، و این فرصتی برای درک بیشتر مردم است.

وی افزود: باید تغییر و تحول در قلب و نگاه باشد اگر بخواهیم تحول اصولی در ما به وجود آید، و اگر برنامه ریزی به درستی انجام شود ما انتظار تحول پایدار را خواهیم داشت.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ادامه داد: با توجه به اینکه دولت تدبیر و امید در بحث سلامت تحولاتی را ایجاد کرد و مقام وزارت در تصویب و اجرای قوانین مربوط به تحول درمان و بهداشت نقش محوری داشت طوری که در قالب دستور العمل هایی که ابلاغ و اجرا شد تحولاتی در حوزه بهداشت و درمان ایجاد شد.

وی گفت: این تحولات با توفیقات زیادی همراه بود به ویژه در دستورالعمل اول که عمده مشکل مردم یعنی کاهش هزینه‎های درمانی بود و بیش از ۷۰ درصد از منابع مالی در این زمینه تخصیص داده شد، در این زمینه یعنی کاهش پرداخت مردم و یارانه سلامت رقم خورد و رضایت مندی نسبی در مردم ایجاد کرد.

اصغری ادامه داد: ابزارهای مختلف در تحول سلامت وجود دارد که یکی از آنها نظام پرداخت و قیمت گذاری خدمات و طراحی سیستم در حوزه بهداشت است.

وی اضافه کرد: یکی از ملموس‎ترین ابزارها که می‎تواند به تحول کمک کند، نظام پرداخت است که بسیار مهم است و منجر به تغییر رفتارها شد، امید است با اجرای کامل این طرح بتوانیم علاوه بر رضایت مردم به کیفیت خدمات دست پیداکنیم و عدالت در این زمینه که به عنوان یک شاخص مطرح است نیاز به کار جدی دارد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: بعد از ۱۰ ماه از اجرای طرح تحول سلامت در درمان به اندازه کافی داده وجود دارد که محققین با ارزیابی عملکرد سیستم می‎توانند کاستی و چالش‎‎های پیش رو را مشخص کنند که بتوانیم در ادامه راه با برنامه ریزی بهتر حرکت کنیم.

وی با تأکید بر اینکه، تحول در درمان بدون ایجاد تحول در بهداشت ابتر است تصریح کرد: هنوز منابع مالی تخصیص یافته به ۲۰ در صد از منابع مالی که ما در استان دریافت کردیم نرسیده است.

اصغری تصریح کرد: اما در بخش سیستم سازی طرح تحول سلامت، شکل‎گیری پزشک خانواده، ایجاد پرونده سلامت، نظام ارجاع با توجه به تجربه دنیا ما در قد‎م‎های اولیه هستیم.

وی ادامه داد: در حوزه درمان و بهداشت استفاده از تجارب دنیا و تحقیقات محققین بسیار کمک می کند که کم خطا باشیم و اما تعمیم تعداد محدود تحقیقات برای نتیجه‎گیری صحیح نیست.

طرح تحول سلامت نیازمند کارهای پژوهشی فراوانی است

محمد حسین یار محمدیان در این همایش، اظهار کرد: همزمان با اجرای طرح تحول پایدار در نظام سلامت باید یک تیم ارزشیابی داشته باشیم که به صورت علمی با استفاده از مدل‎های ارزشیابی این طرح را مورد پایش قرار دهیم و در کنار این طرح این افراد بتوانند ارائه یافته بدهند.

وی افزود: این پیشنهاد به معاونت پژوهشی ارائه شد و مجوزهای آن از دانشگاه و وزارت خانه اخذ شد و رئیس دانشگاه علوم پزشکی حمایت‎های زیادی را از این طرح به عمل آوردند.

دبیر همایش بین المللی تحول پایدار در نظام سلامت گفت: هدف از برگزاری این همایش این است که در کنار ایده‎های موثر و کارآمد به شکل هوشمندانه مورد پژوهش قرار بگیرند.

وی ادامه داد: وزارت بهداشت و درمان و دانشگاه‎های استرالیا، لندن و انگلیس و آلمان نیز در این همایش مشارکت دارند و به طور همزمان در استرالیا نیز انجام می‎گیرد و به طور الکترونیکی نتایج آن با هم تبادل می‎شود.

یارمحمدیان گفت: دانشگاه شیراز، مشهد و تبریز نیز در این همایش حضور دارند و ۲۰ سخنرانی کلیدی نیز در این همایش صورت می‎گیرد.

به دنبال تعادل دینامیکی بازار سلامت در جامعه هستیم

دکتر شهرام توفیقی نیز در این همایش در بیان تحلیل سیستمی فرصت‎های پیش رو در تحول نظام سلامت اظهار کرد: در عالم هستی با عواملی روبرو هستیم که می‎خواهند یک شکل را افزایش یا کاهش دهند.

وی افزود: در بازار سلامت شش بازیگر داریم، بیمار ، پزشکان، دولت، موسسات ارائه دهنده خدمات مراقبت از سلامت، شرکت‎های بیمه‎ها و شرکت‎های تجهیزات پزشکی این بازیگران هستند که تضاد منافع دارند طوری که با تغییر تعرفه‎های برخی خوشایندشان است و برخی ناراحت می‎شوند.

دبیر انجمن اقتصاد سلامت ایران گفت: تعادل پایدار یعنی تمام بازیگران مایل هستند وضعیت ثابت بمانند یعنی باید باید به آنچه دارند قناعت کنند به همین جهت ما به دنبال تعادل دینامیکی بازار سلامت در جامعه هستیم.

وی ادامه داد: بیمارستان‎های دولتی پر از جمعیت است زیرا دفترچه بیمه معنا یافته و هویت پیدا کرده و تفاوت پرداخت در بیمارستان دولتی و خصوصی زیاد شده است و به علت معنا دار شدن دفترچه بیمه ترجیح می دهند به بش دولتی بیاینند.

دلالان پزشکی پدیده نوظهور در ادامه طرح تحول سلامت

توفیقی با بیان اینکه در طرح تحول سلامت واکنش‎های زیادی را مشاهده کردیم گفت: زمانی که بیمارستان‎های دولتی بی‎محبا نوبت دهی انجام می‎دهند، پدیده دلال پزشکی به وجود می‎آید که در تهران و دو شهر دیگر اعلام شده ، طوری که نوبت‎های بیمارستان خرید و فروش می‎شود و این نمونه‎ای از بر هم زدن تعادل است.

وی ادامه داد: طرح تحول با برنامه های اول خود خوب پیش رفت اما واکنش های جانبی زیادی داشت که در طرح تحول باید تمام واکنش‎ها در نظر گرفته شود.

دبیر انجمن اقتصاد سلامت ایران گفت: تحول در حوزه سلامت مشت محکمی به این حوزه بود که با مشت‎های دیگر کامل می‎شود.

محاسن طرح تحول سلامت

همچنین رحمت‎الله توکل در این همایش در خصوص مشارکت سازمان‎های بیمه‎گر پایه و تکمیلی در طرح نظام سلامت ‎ اظهار کرد: دولت تدبیر و امید، با توجه به افزایش نرخ تورم در سه سال گذشته تغییرات سه برابری و کشور تورم ۴۲ درصدی داشت.

وی افزود: واقعی شدن تعرفه‎ها و امکان پرداخت غیر قانونی ( زیرمیزی) و مکانیزهای کنترل را مهیا کرده است. در بخش جراحی در تعرفه به قیمت تمام شده نزدیک است و ستاد نظارت در کشور وجود دارد و با متخلفین برخورد خواهد کرد.

قائم مقام مدیر عامل بیمه سلامت گفت: در بازنگری طرح تعرفه‎ها باید تفاوت بین رشته‎ای از بین برود، در گروه های تخصصی و جراحی و بیهوشی دریافتی نسبتا مناسب‎تر شده است و تفاوت میان رشته ای کم رنگ شده در نتیجه انگیزی ماندگاری پزشکان بهتر شده است.

وی ادامه داد: در گذشته انگیزه برای فارغ التحصیلان جهت رفتن به رشته‎های وابسته به اتاق عمل جراحی توراکس و جراحی اطفال وجود نداشت و متقاضی وجود نداشت.

توکل گفت: پس از اجرای طرح تحول سلامت فضای رقابتی جهت بالا بردن کیفیت خدمات در نتیجه خرید راهبردی توسط بیمه ها بیشتر فراهم شده است.

وی ادامه داد: نگاه بیمه این است که تجهیزات تنها متمرکز در تهران نباشد و به صورت سرانه در استان‎ها انجام بگیرد، اگر قرار است امکانات از بیمه پرداخت شود در همه استان‎ها پرداخت شود و بیمه استان به استان دیگری منتقل نشود.

قائم مقام مدیر عامل بیمه سلامت با اشاره به اینکه، سهم نظام سلامت از سبد بودجه عمومی دولت با طرح تحول افزایش یافته است گفت: سهم نظام سلامت در سال ۲۰۱۲، ۲۹۶ دلار بوده و در سال ۲۰۱۴ به ۴۳۲ دلار افزایش یافته است البته با ۸ هزار دلار آمریکا فاصله دارد.

وی ادامه داد: تجمیع کد و ادغام کد از پرداخت برخی تعرفه‎های غیر ضروری جلوگیری کرده است، که اصل آن به علت کم شدن پرداخت از جیب مردم بوده است.

معایب طرح تحول سلامت

توکل در ادامه در بیان معایب یا مشکلات طرح تحول سلامت اظهار کرد: ۶۰۰بیمارستان دولتی، ۶۰ بیمارستان تأمین اجتماعی، ۵۰ بیمارستان خیریه،۲۰۰بیمارستان خصوصی داریم.

وی گفت: در سال ۹۰ از ۴۲ هزار میلیارد تومان مخارج سلامت ۱۴ هزار میلیارد تومان در بخش دولتی بوده است که تقریبا یک سوم بوده است که باعث شد همه به بخش دولتی بروند.

قائم مقام مدیر عامل بیمه سلامت ادامه داد: هم اکنون به ۸ میلیون ایرانی دفترچه بیمه داده شده است، ۱۴ میلیون ایرانی بیمه مکمل دارند و از آن تعداد ۵ و نیم میلیون بیمه آتیه سازان حافظ دارند.

وی گفت: سرانه پرداختی بیمه مکمل افزایش می‎یابد امسال سرانه پرداخت بیمه مکمل یک خانواده ۴ نفری ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار برای بهترین بیمه مکمل بوده است.

توکل با ابراز تأسف از اینکه، اصفهان پس از انقلاب دو یا سه بیمارستان خصوصی داشته است گفت: بیمارستان‎های خصوصی نباید حذف شوند.

وی در بیان سایر معایب این طرح تحول سلامت گفت: فاصله بین رشته‎ها زیاد شده است، ما بیمه آمادگی و مکانیزم حل این مشکل را داد.

قائم مقام مدیر عامل بیمه سلامت اضافه کرد: دریافتی پیرا پزشکان عمومی و کادر درمان به جز متخصص و فوق تخصص افزایش داده نشده است.

وی گفت: ۳۰۰ خدمت جدید وارد تعهد بیمه پایه شده است که فاقد راهنمای بالینی است و خدماتی که باید در اتاق عمل باشد مشخص نیست.

توکل ادامه داد: منابع در بیمه متمرکز نشده است، باید علما نیز وارد عمل شوند و از طریق تخصیص داد نذر، خمس و زکات در حوزه بیمه ها وارد عمل شوند و فرهنگسازی کنند.

بودجه طرح تحول سلامت امسال دیر هنگام پرداخت شد

مسعود ابوالحلاج در این همایش در خصوص تأمین مالی پایدار طرح تحول نظام سلامت، اظهار کرد: انتهای شهریور ۹۲ دولت یازدهم در بخش بهداشت درمان از دولت دهم بهداشت و درمان را تحویل گرفت و همه شاهد مشکلات این حوزه در عدم پرداخت ارز و دارو و تعویض وزیر در آن مراحل بودند.

وی افزود: وزیر جدید برخورد خوبی در این حوزه داشتند، تمام متخصصین و تئوریسین‎های این حوزه را آوردند و گفتند اگر این مقدار پول در حوزه سلامت داشته باشید چه می‎کنید.

مدیر کل بودجه و پایش عملکرد گفت: در سال ۹۳ ، ۴۸۰۰ میلیارد تومان بودجه درمان،۳هزار میلیارد تومان برای ارزش افزوده برای بهداشت و درمان، ۲هزار میلیارد تومان برای پزشک خانواده، ۶۰۰ میلیارد تومان برای جمعیت درنظر گرفته شود.

وی ادامه داد: در اسفند ۹۲، ۴ هزار میلیارد تومان به وزارت بهداشت داده شد که ۲هزار میلیارد تومان برای جبران کسری بخش سلامت که ۶ هزار میلیارد تومان کسری داشت، تخصیص داده شد به امید آنکه تا پایان سال ۹۳ مابقی آن را تأمین کنند، یک هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان هم برای هدفمندی داده شد که به دانشگاه‎ها و بیمارستان‎‎ها توزیع شد.

ابوالحلاج ادامه داد: طرح تحول سلامت از ۱۵ اردیبهشت ۹۲ در ۷ بسته آغاز شد و بیشترین بسته منبع هزینه برای آن وجود داشت بسته کاهش هزینه درمان بود.

وی گفت: وزارت بهداشت دارای دو نوع مأموریت بود که نوع اول مأموریت‎های ذاتی که از قبل داشت و مأموریت که روی آن سوار کردند که باید داشته باشد، ما در بخش مأموریت‎های ذاتی این وزارتخانه ۴ هزار میلیارد تومان کسری داشتیم.

وی ادامه داد: بهداشت که جمعیت کثیر مدعیان زیادی داشت اعتراض کرد، و اولین پرداخت وزارت بهداشت ۵ آبان ۹۳ صورت گرفت یعنی پس از ۸ ماه از سال این پول پرداخت شد که طرح تحول سلامت تا به اکنون با این وضع جلو آمده است.

گزارش: مریم سرلک