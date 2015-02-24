به گزارش مهر، طرح تحول سلامت از جمله طرحهای دولت یازدهم است که با جدیدیت دنبال میشود، اما این طرح از زمان آغاز تاکنون معایب، محاسن، مدافعان و منتقدان فراوانی داشته است، در این راستا دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اقدام به برگزاری همایشی بینالمللی تحت عنوان تحول پایدار در نظام سلامت نموده است که به مدت سه روز در این دانشگاه برگزار میشود، در ادامه مهر گزارش از دیدگاههای مطرح شده در این همایش ارائه میدهد.
غلامرضا اصغری ظهر امروز در همایش بین المللی تحول پایدار در نظام سلامت اظهار کرد: دولت تدبیر و امید این اصل تحول را در سرلوحه خود قرار داده است، و این فرصتی برای درک بیشتر مردم است.
وی افزود: باید تغییر و تحول در قلب و نگاه باشد اگر بخواهیم تحول اصولی در ما به وجود آید، و اگر برنامه ریزی به درستی انجام شود ما انتظار تحول پایدار را خواهیم داشت.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ادامه داد: با توجه به اینکه دولت تدبیر و امید در بحث سلامت تحولاتی را ایجاد کرد و مقام وزارت در تصویب و اجرای قوانین مربوط به تحول درمان و بهداشت نقش محوری داشت طوری که در قالب دستور العمل هایی که ابلاغ و اجرا شد تحولاتی در حوزه بهداشت و درمان ایجاد شد.
وی گفت: این تحولات با توفیقات زیادی همراه بود به ویژه در دستورالعمل اول که عمده مشکل مردم یعنی کاهش هزینههای درمانی بود و بیش از ۷۰ درصد از منابع مالی در این زمینه تخصیص داده شد، در این زمینه یعنی کاهش پرداخت مردم و یارانه سلامت رقم خورد و رضایت مندی نسبی در مردم ایجاد کرد.
اصغری ادامه داد: ابزارهای مختلف در تحول سلامت وجود دارد که یکی از آنها نظام پرداخت و قیمت گذاری خدمات و طراحی سیستم در حوزه بهداشت است.
وی اضافه کرد: یکی از ملموسترین ابزارها که میتواند به تحول کمک کند، نظام پرداخت است که بسیار مهم است و منجر به تغییر رفتارها شد، امید است با اجرای کامل این طرح بتوانیم علاوه بر رضایت مردم به کیفیت خدمات دست پیداکنیم و عدالت در این زمینه که به عنوان یک شاخص مطرح است نیاز به کار جدی دارد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: بعد از ۱۰ ماه از اجرای طرح تحول سلامت در درمان به اندازه کافی داده وجود دارد که محققین با ارزیابی عملکرد سیستم میتوانند کاستی و چالشهای پیش رو را مشخص کنند که بتوانیم در ادامه راه با برنامه ریزی بهتر حرکت کنیم.
وی با تأکید بر اینکه، تحول در درمان بدون ایجاد تحول در بهداشت ابتر است تصریح کرد: هنوز منابع مالی تخصیص یافته به ۲۰ در صد از منابع مالی که ما در استان دریافت کردیم نرسیده است.
اصغری تصریح کرد: اما در بخش سیستم سازی طرح تحول سلامت، شکلگیری پزشک خانواده، ایجاد پرونده سلامت، نظام ارجاع با توجه به تجربه دنیا ما در قدمهای اولیه هستیم.
وی ادامه داد: در حوزه درمان و بهداشت استفاده از تجارب دنیا و تحقیقات محققین بسیار کمک می کند که کم خطا باشیم و اما تعمیم تعداد محدود تحقیقات برای نتیجهگیری صحیح نیست.
طرح تحول سلامت نیازمند کارهای پژوهشی فراوانی است
محمد حسین یار محمدیان در این همایش، اظهار کرد: همزمان با اجرای طرح تحول پایدار در نظام سلامت باید یک تیم ارزشیابی داشته باشیم که به صورت علمی با استفاده از مدلهای ارزشیابی این طرح را مورد پایش قرار دهیم و در کنار این طرح این افراد بتوانند ارائه یافته بدهند.
وی افزود: این پیشنهاد به معاونت پژوهشی ارائه شد و مجوزهای آن از دانشگاه و وزارت خانه اخذ شد و رئیس دانشگاه علوم پزشکی حمایتهای زیادی را از این طرح به عمل آوردند.
دبیر همایش بین المللی تحول پایدار در نظام سلامت گفت: هدف از برگزاری این همایش این است که در کنار ایدههای موثر و کارآمد به شکل هوشمندانه مورد پژوهش قرار بگیرند.
وی ادامه داد: وزارت بهداشت و درمان و دانشگاههای استرالیا، لندن و انگلیس و آلمان نیز در این همایش مشارکت دارند و به طور همزمان در استرالیا نیز انجام میگیرد و به طور الکترونیکی نتایج آن با هم تبادل میشود.
یارمحمدیان گفت: دانشگاه شیراز، مشهد و تبریز نیز در این همایش حضور دارند و ۲۰ سخنرانی کلیدی نیز در این همایش صورت میگیرد.
به دنبال تعادل دینامیکی بازار سلامت در جامعه هستیم
دکتر شهرام توفیقی نیز در این همایش در بیان تحلیل سیستمی فرصتهای پیش رو در تحول نظام سلامت اظهار کرد: در عالم هستی با عواملی روبرو هستیم که میخواهند یک شکل را افزایش یا کاهش دهند.
وی افزود: در بازار سلامت شش بازیگر داریم، بیمار ، پزشکان، دولت، موسسات ارائه دهنده خدمات مراقبت از سلامت، شرکتهای بیمهها و شرکتهای تجهیزات پزشکی این بازیگران هستند که تضاد منافع دارند طوری که با تغییر تعرفههای برخی خوشایندشان است و برخی ناراحت میشوند.
دبیر انجمن اقتصاد سلامت ایران گفت: تعادل پایدار یعنی تمام بازیگران مایل هستند وضعیت ثابت بمانند یعنی باید باید به آنچه دارند قناعت کنند به همین جهت ما به دنبال تعادل دینامیکی بازار سلامت در جامعه هستیم.
وی ادامه داد: بیمارستانهای دولتی پر از جمعیت است زیرا دفترچه بیمه معنا یافته و هویت پیدا کرده و تفاوت پرداخت در بیمارستان دولتی و خصوصی زیاد شده است و به علت معنا دار شدن دفترچه بیمه ترجیح می دهند به بش دولتی بیاینند.
دلالان پزشکی پدیده نوظهور در ادامه طرح تحول سلامت
توفیقی با بیان اینکه در طرح تحول سلامت واکنشهای زیادی را مشاهده کردیم گفت: زمانی که بیمارستانهای دولتی بیمحبا نوبت دهی انجام میدهند، پدیده دلال پزشکی به وجود میآید که در تهران و دو شهر دیگر اعلام شده ، طوری که نوبتهای بیمارستان خرید و فروش میشود و این نمونهای از بر هم زدن تعادل است.
وی ادامه داد: طرح تحول با برنامه های اول خود خوب پیش رفت اما واکنش های جانبی زیادی داشت که در طرح تحول باید تمام واکنشها در نظر گرفته شود.
دبیر انجمن اقتصاد سلامت ایران گفت: تحول در حوزه سلامت مشت محکمی به این حوزه بود که با مشتهای دیگر کامل میشود.
محاسن طرح تحول سلامت
همچنین رحمتالله توکل در این همایش در خصوص مشارکت سازمانهای بیمهگر پایه و تکمیلی در طرح نظام سلامت اظهار کرد: دولت تدبیر و امید، با توجه به افزایش نرخ تورم در سه سال گذشته تغییرات سه برابری و کشور تورم ۴۲ درصدی داشت.
وی افزود: واقعی شدن تعرفهها و امکان پرداخت غیر قانونی ( زیرمیزی) و مکانیزهای کنترل را مهیا کرده است. در بخش جراحی در تعرفه به قیمت تمام شده نزدیک است و ستاد نظارت در کشور وجود دارد و با متخلفین برخورد خواهد کرد.
قائم مقام مدیر عامل بیمه سلامت گفت: در بازنگری طرح تعرفهها باید تفاوت بین رشتهای از بین برود، در گروه های تخصصی و جراحی و بیهوشی دریافتی نسبتا مناسبتر شده است و تفاوت میان رشته ای کم رنگ شده در نتیجه انگیزی ماندگاری پزشکان بهتر شده است.
وی ادامه داد: در گذشته انگیزه برای فارغ التحصیلان جهت رفتن به رشتههای وابسته به اتاق عمل جراحی توراکس و جراحی اطفال وجود نداشت و متقاضی وجود نداشت.
توکل گفت: پس از اجرای طرح تحول سلامت فضای رقابتی جهت بالا بردن کیفیت خدمات در نتیجه خرید راهبردی توسط بیمه ها بیشتر فراهم شده است.
وی ادامه داد: نگاه بیمه این است که تجهیزات تنها متمرکز در تهران نباشد و به صورت سرانه در استانها انجام بگیرد، اگر قرار است امکانات از بیمه پرداخت شود در همه استانها پرداخت شود و بیمه استان به استان دیگری منتقل نشود.
قائم مقام مدیر عامل بیمه سلامت با اشاره به اینکه، سهم نظام سلامت از سبد بودجه عمومی دولت با طرح تحول افزایش یافته است گفت: سهم نظام سلامت در سال ۲۰۱۲، ۲۹۶ دلار بوده و در سال ۲۰۱۴ به ۴۳۲ دلار افزایش یافته است البته با ۸ هزار دلار آمریکا فاصله دارد.
وی ادامه داد: تجمیع کد و ادغام کد از پرداخت برخی تعرفههای غیر ضروری جلوگیری کرده است، که اصل آن به علت کم شدن پرداخت از جیب مردم بوده است.
معایب طرح تحول سلامت
توکل در ادامه در بیان معایب یا مشکلات طرح تحول سلامت اظهار کرد: ۶۰۰بیمارستان دولتی، ۶۰ بیمارستان تأمین اجتماعی، ۵۰ بیمارستان خیریه،۲۰۰بیمارستان خصوصی داریم.
وی گفت: در سال ۹۰ از ۴۲ هزار میلیارد تومان مخارج سلامت ۱۴ هزار میلیارد تومان در بخش دولتی بوده است که تقریبا یک سوم بوده است که باعث شد همه به بخش دولتی بروند.
قائم مقام مدیر عامل بیمه سلامت ادامه داد: هم اکنون به ۸ میلیون ایرانی دفترچه بیمه داده شده است، ۱۴ میلیون ایرانی بیمه مکمل دارند و از آن تعداد ۵ و نیم میلیون بیمه آتیه سازان حافظ دارند.
وی گفت: سرانه پرداختی بیمه مکمل افزایش مییابد امسال سرانه پرداخت بیمه مکمل یک خانواده ۴ نفری ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار برای بهترین بیمه مکمل بوده است.
توکل با ابراز تأسف از اینکه، اصفهان پس از انقلاب دو یا سه بیمارستان خصوصی داشته است گفت: بیمارستانهای خصوصی نباید حذف شوند.
وی در بیان سایر معایب این طرح تحول سلامت گفت: فاصله بین رشتهها زیاد شده است، ما بیمه آمادگی و مکانیزم حل این مشکل را داد.
قائم مقام مدیر عامل بیمه سلامت اضافه کرد: دریافتی پیرا پزشکان عمومی و کادر درمان به جز متخصص و فوق تخصص افزایش داده نشده است.
وی گفت: ۳۰۰ خدمت جدید وارد تعهد بیمه پایه شده است که فاقد راهنمای بالینی است و خدماتی که باید در اتاق عمل باشد مشخص نیست.
توکل ادامه داد: منابع در بیمه متمرکز نشده است، باید علما نیز وارد عمل شوند و از طریق تخصیص داد نذر، خمس و زکات در حوزه بیمه ها وارد عمل شوند و فرهنگسازی کنند.
بودجه طرح تحول سلامت امسال دیر هنگام پرداخت شد
مسعود ابوالحلاج در این همایش در خصوص تأمین مالی پایدار طرح تحول نظام سلامت، اظهار کرد: انتهای شهریور ۹۲ دولت یازدهم در بخش بهداشت درمان از دولت دهم بهداشت و درمان را تحویل گرفت و همه شاهد مشکلات این حوزه در عدم پرداخت ارز و دارو و تعویض وزیر در آن مراحل بودند.
وی افزود: وزیر جدید برخورد خوبی در این حوزه داشتند، تمام متخصصین و تئوریسینهای این حوزه را آوردند و گفتند اگر این مقدار پول در حوزه سلامت داشته باشید چه میکنید.
مدیر کل بودجه و پایش عملکرد گفت: در سال ۹۳ ، ۴۸۰۰ میلیارد تومان بودجه درمان،۳هزار میلیارد تومان برای ارزش افزوده برای بهداشت و درمان، ۲هزار میلیارد تومان برای پزشک خانواده، ۶۰۰ میلیارد تومان برای جمعیت درنظر گرفته شود.
وی ادامه داد: در اسفند ۹۲، ۴ هزار میلیارد تومان به وزارت بهداشت داده شد که ۲هزار میلیارد تومان برای جبران کسری بخش سلامت که ۶ هزار میلیارد تومان کسری داشت، تخصیص داده شد به امید آنکه تا پایان سال ۹۳ مابقی آن را تأمین کنند، یک هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان هم برای هدفمندی داده شد که به دانشگاهها و بیمارستانها توزیع شد.
ابوالحلاج ادامه داد: طرح تحول سلامت از ۱۵ اردیبهشت ۹۲ در ۷ بسته آغاز شد و بیشترین بسته منبع هزینه برای آن وجود داشت بسته کاهش هزینه درمان بود.
وی گفت: وزارت بهداشت دارای دو نوع مأموریت بود که نوع اول مأموریتهای ذاتی که از قبل داشت و مأموریت که روی آن سوار کردند که باید داشته باشد، ما در بخش مأموریتهای ذاتی این وزارتخانه ۴ هزار میلیارد تومان کسری داشتیم.
وی ادامه داد: بهداشت که جمعیت کثیر مدعیان زیادی داشت اعتراض کرد، و اولین پرداخت وزارت بهداشت ۵ آبان ۹۳ صورت گرفت یعنی پس از ۸ ماه از سال این پول پرداخت شد که طرح تحول سلامت تا به اکنون با این وضع جلو آمده است.
گزارش: مریم سرلک
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