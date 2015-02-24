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۵ اسفند ۱۳۹۳، ۱۸:۴۴

امام جمعه مشهد:

دغدغه مقام معظم رهبری در راستای تشرف زائران به تحقق پیوست

دغدغه مقام معظم رهبری در راستای تشرف زائران به تحقق پیوست

مشهد – امام جمعه مشهد در حاشیه آغاز عملیات اجرایی زائر سرای ارزان قیمت متعلق به استان چهار محال و بختیاری در شهر مشهد گفت: دغدغه مقام معظم رهبری برای حمایت از زائران با این امر خداپسندانه محقق شد.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید احمد علم الهدی ظهر سه شنبه در مراسم آغاز عملیات اجرایی زائر سرای ارزان قیمت در منطقه ۵ مشهد با حضور نماینده ولی فقیه و استاندار چهار محال و بختیاری اظهار کرد: این حرکت خداپسندانه که با عنوان خشت های آسمانی و توسط بنیاد زائر آغاز شد حرکت خیری است که همه مردم مشهد در آن سهیم هستند.

وی بیان کرد: احداث و برخورداری تمامی زائران از زائر سراهای ارزان خدمت و رفع این دغدغه همواره به عنوان یکی از تاکیدات مقام معظم رهبری بود که خوشبختانه با این حرکت به آن پاسخ و این خواسته معظم اله محقق شد.

امام جمعه مشهد احداث زائرسراهای ارزان‌قیمت را صدقه جاریه عنوان کرد و  گفت: تمامی افرادی که در روند احداث زائرسراهای ارزان‌قیمت دخیل هستند از ثواب زائران بهره مند خواهند شد.

وی ادامه داد: فراهم سازی و تسهیل برای حضور خانواده های بی بضاعت و کم بضاعت در راستای تشرف بی دغدغه به حرم رضوی اقدامی خداپسندانه و دارای برکات بسیاری است.

اقدام شهرداری مشهد قابل تقدیر است

نماینده ولی فقیه در استان چهارمحال و بختیاری نیز با قدردانی از شهرداری مشهد در راستای در اختیار گذاشتن زمین و پروانه کار رایگان بیان کرد: این اقدام شایسته و اخروی برکات زیادی برای خانواده هایی که دل در طلب اهل بیت و ائمه اطهار داشته و توان سفر ندارند به همراه خواهد داشت.

آیت‌الله محمدعلی نکونام اظهار کرد: خوشحالیم که یکی دیگر از دغدغه های مقام معظم رهبری که احداث زائر سراهای ارزان قیمت و کمک به خانواده های کم بضاعت برای تشرف به حرم مطهر ثامن الحجج بود امروز محقق شد.

کد مطلب 2505932

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