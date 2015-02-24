استحکام بخشی به ساختمان ها باید به شکل جدی مورد پیگیری قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محسن مجتهد شبستری سه شنبه در دیدار با مسئولین نظام مهندسی استان اظهار داشت: یکی از مزایای دین مبین اسلام، جامعیت آن است و این دین در تمامی شئون مادی و معنوی دارای رهنمود های دقیقی است حتی در ساختن مسکن و ساختمان ها رهنمودهایی از قبیل لزوم استحکام ساختمان ها دارد که در ساخت و ساز ها باید رعایت شود.

وی ادامه داد: نظام مهندسی یک رشته مقدسی است و باید تمامی قوانین و اصول مهندسی در آن مورد توجه قرار گرفته و رعایت شود.

آیت الله شبستری افزود: اگر برای استحکام ساختمان نواقص و خلا قانونی یا مقرراتی نیاز است باید با مجلس و ادارات مربوطه رایزنی شود تا مشکل حل شود چرا که حفظ جان مردم واجب و ضروری است.

وی به مناسبت سالروز خواجه نصیر الدین طوسی و روز مهندس اشاره کرد و افزود: خواجه طوسی از مفاخر اسلامی بود و در رشته های مختلف جزو صاحب نظران محسوب میشد.

امام جمعه تبریز با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری افزود: ایشان همواره می فرمایند ما می توانیم و این یک حقیقت است و در تمامی زمینه ها باید به اوج قله های علمی و فناوری دست یابیم.

آیت الله شبستری ادامه داد: اقتصاد مقاومتی که مقام معظم رهبری مکرارا به آن امر می کنند، باید مورد توجه جدی قرار بگیرد و با تکرار زبانی صرف این مهم عملی نمی شود.

وی افزود: دولت وعده های زیادی در خصوص اشتغال جوانان و عملی ساختن اقتصاد مقاومتی داده است و امیدواریم که با جدیت این وعده ها را دنبال کرده و موفق شود چرا که شعار کافی نبوده و باید به مرحله عمل برسد.