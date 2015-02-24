آخرین فرصت مدافع عنوان قهرمانی والیبال/ متین ورامین دنبال پیروزی

به گزارش خبرنگار مهر، دور برگشت مرحله پلی آف لیگ برتر والیبال باشگاه های کشور در حالی عصر چهارشنبه در شهرهای مختلف پیگیری می شود که در یکی از حساس ترین و مهم ترین دیدارها تیم متین ورامین که در خطر حذف زودهنگام قرار گرفته باید به مصاف شهرداری تبریز برود.

تیم متین ورامین که بسیاری از کارشناسان حضور مدافع عنوان قهرمانی را در جمع چهار تیم پایانی محتمل می دانستند در دور رفت مرحله پلی آف لیگ برتر والیبال در سالن شهید گلعباسی ورامین در یک بازی دور از انتظار، سه بر یک بر حریف تبریزی خود باخت و کار خود را برای راهیابی به مرحله نیمه نهایی سخت کرد.

آخرین فرصت متین ورامین برای جلوگیری از حذف زودهنگام

مدافع عنوان قهرمانی که بازی های خوب و قابل قبولی را در مرحله گروهی دور مقدماتی لیگ برتر به نمایش گذاشت و توانست با اختلافی اندک در رده دوم گروه خود قرار بگیرد، امیدها را برای صعود به مرحله نیمه نهایی برای سومین سال پیاپی در دل ها زنده کرد.

در طرف مقابل تیم شهرداری تبریز اگرچه در پایان دور گروهی در رتبه سوم گروه خود قرار گرفت اما بازی های خوب و قابل قبول این تیم مقابل تیم های پرآوازه و پرمهره ای نظیر میزان خراسان و پیکان تهران نشان می داد که متین ورامین بازی سختی در مرحله پلی آف در مقابل شاگردان بناکار دارد.

تیم متین ورامین که در دو فصل گذشته حضور خود در لیگ برتر والیبال باشگاه های کشور به یک قهرمانی و یک نائب قهرمانی رسیده و قهرمانی در جام باشگاه های آسیا را در کارنامه خود دارد، تلاش می کند تا در بازی دور برگشت مرحله پلی آف تیم شهرداری تبریز را شکست داده و تکلیف تیم حاضر در مرحله نیمه نهایی را به بازی سوم بکشد.

تکیه بازیکنان متین بر بازیکنان باتجربه و ملی پوش

اگر تیم متین در بازی روز چهارشنبه مقابل شهرداری تبریز با هر نتیجه شکست بخورد از ادامه مسابقات حذف خواهد شد و شگفتی بزرگ این رقابت ها رقم می خورد و در صورت برتری شاگردان بهروز عطایی بازی سوم دو تیم در ورامین تکلیف تیم صعود کننده به مرحله نیمه نهایی را مشخص خواهد کرد.

تیم متین ورامین ورامین تلاش دارد تا در دیدار با شهرداری تبریز با تکیه بر بازیکنانی نظیر حمزه زرینی، امیر غفور، مهدی بازارگرد، آرش کشاورزی، علیرضا جدیدی و آندریاس و هوشمندی بهروز عطائی، پیروز از میدان مسابقه خارج شود.

بهروز عطائی در جمع خبرنگاران با تأکید بر این نکته که تیم شهرداری تبریز تیم خوب و باانگیزه ای است اظهار داشت: تیم متین ورامین شکست دور رفت مرحله پلی آف مقابل شهرداری را جبران خواهد کرد.

علیرضا فداکار نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به این نکته که بازیکنان متین در بازی برگشت مقابل شهرداری بهترین عملکرد خود را نشان می دهند اظهار داشت: تیم متین ورامین برای پیروزی به مصاف شهرداری تبریز می رود.

مدیر عامل متین ورامین افزود: تیم متین از تمام ظرفیت خود برای پیروزی در بازی مقابل شهرداری استفاده می کند تا تکلیف تیم صعود کننده به بازی سوم کشیده شود.

برنامه دیدارهای دور برگشت مرحله پلی آف لیگ برتر

ساعت ۱۵: خانه والیبال

نوین کشاورز – میزان خراسان

ناظر: محمود حداد، داور اول: مرتضی اکرمی و داور دوم: بهروز جعفری

تهران، ساعت ۱۷: خانه والیبال

وزارت دفاع – پیکان تهران

ناظر: عباس جلایر، داور اول: حمید راهجردیان و داور دوم: محمد عشقدوست

تبریز، ساعت ۱۷: سالن شهید اقدمی

شهرداری تبریز - متین ورامین

ناظر: غفار درخشنده، داور اول: محمد شاهمیری و داور دوم: داود نافعی

گنبد، ساعت ۱۷: سالن المپیک

بازرگانی جواهری گنبد – شهرداری ارومیه

ناظر: محمد حسین شفقی، داور اول: کیوان عابدزاده و داور دوم: وحید پورکاشیان