زنجان جزو پنج استان برتر در حوزه فرهنگی است

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر مقدم ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید فعالیتهای فرهنگی و هنری در استان زنجان بسیار خوب شده است و در راستای تقویت این مهم اداره کل ارشاد استان هم از تمام ظرفیتها استفاده خواهد کرد.

وی اظهار داشت: استان زنجان از دیرباز در اجرای برنامه های مذهبی و فرهنگی پیشقدم بوده است و امروز هم باید بری اعتلای حوزه فرهنگی و هنری باید برنامه ریزی های منسجم و مدون در دستور کار قرار گیرد.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان گفت: اداره ارشاد زنجان در ایام رمضام بیش از ۵۶ برنامه قرآنی، فرهنگی و مذهبی را اجرا کرده و استقبال مردم هم از این برنامه ها بسیار مطلوب بود.

مقدم تاکید کرد: با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید برگزاری جشنواره موسیقی در استان بسیار خوب بوده است چرا که در سالجاری بیش از ۱۵ کنسرت پاپ و سنتی در استان برگزار شده است و استقبال از این برنامه بسیار چشمگیر بوده و مردم برای اجرای این برنامه ها بسیار مشتاق بوده و استقبال می کنند.

وی در ادامه افزود: استان زنجان بگزاری جشنواره حضرت زینب (س) را برگزار کرد که به نوبه خود بسیار بی نظیر است و در سالهای آینده این جشنواره با شور و کیفیت بهتری برگزار خواهد شد.