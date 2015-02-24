به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی سالاری بعد از ظهر سه‌شنبه در بازدید از پروژه‌های شهرستان عسلویه اظهار داشت: برای مسیر بزباز - بندر لنگه در سفر دکتر روحانی ۶۳ میلیارد تومان پیش بینی شده که پروژه با جدیت شروع می‌شود که قسمت واقع در استان بوشهر ظرف یک سال و نیم آینده اجرا می‌شود.

وی با بیان اینکه استقرار نمایندگی ادارات در این بخش توسط استانداری و فرمانداری در حال پیگیری است، افزود: اعتبارات پیش بینی شده چاه مبارک در سال ۹۲ از محل دو درصد نفت و اعتبارات استانی، ۱۷ میلیارد تومان بود که ۱۴ میلیارد تومان آن وصول شد اما اعتبار این بخش در سال جاری ۳۳ میلیارد تومان بوده که تا کنون ۳۰ میلیارد تومان آن پرداخت شده و اعتبارات بخش افزایش ۲.۵ برابری داشته است.

استاندار بوشهر تصریح کرد: منابع طبیعی استان با تشکیل کارگروهی وضعیت اراضی مردم را در این بخش مشخص کند و از طریق شورای اسلامی بخش، پرونده های مربوط به نخیلات را منفک کنند زیرا بحث نخیلات قدیمی کاملا واضح است و نیاز است سریعا تعیین تکیلف شوند و اراضی روستایی هم با حداقل قیمت به مردم واگذار شوند.

استقرار مراکز خرید توافقی گوجه فرنگی در چاه مبارک

وی تاکید کرد: جهاد کشاورزی استان مرکز خرید توافقی گوجه فرنگی در بخش چاه مبارک عسلویه مستقر کند و با توجه به دستور وزیر جهاد کشاورزی گوجه های این بخش را خرید تضمینی کند.

سالاری خاطرنشان ساخت: برای هوشمندسازی و تجهیز آزمایشگاه دبیرستان دخترانه حکمت ۱۰۰ میلیون تومان اختصاص می‌دهیم این دو مورد انجام شوند.

وی همچنین با بیان اینکه طرح آبخیزداری بخش از محل اعتبارات ملی و استانی برای بخش بالادستی سال آینده شروع می‌شود، افزود: پنج پارک تا پایان سال در این بخش احداث می‌شود.

احداث ۱۲ زمین چمن در بخش چاه مبارک

استاندار بوشهر تاکید کرد: ۱۲ زمین چمن در بخش چاه مبارک احداث می‌شود که چهار تای آنها باقی مانده است تا اخر سال تحویل داده می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه شرکت گاز برای واگذاری گاز بخش چاه مبارک اولویت قایل شود، افزود: سازمان منطقه ویژه انرژی پارس اهتمام ویژه و متمایز برای به کارگیری جوانان عسلویه داشته و اشتغال جوانان بومی این شهرستان را پیگیری جدی کنند.

سالاری تصریح کرد: عوارض آلایندگی توسط مجلس تصویب شده است و پس از تائید توسط شورای نگهبان به این منطقه اختصاص خواهد یافت.

مرکز بهداشتی درمانی چاه مبارک شبانه روزی می‌شود

وی همچنین از احداث ساختمان دهیاری در این منطقه خبر داد و اذعان داشت: بزرگراه بزباز به منظور حل مشکل حمل و نقل زمینی بخش، در مقاطع کوچک و توسط پیمانکاری توانمند به سرعت اجرایی شود.

استاندار بوشهر اضافه کرد: مرکز بهداشتی درمانی بخش چاه مبارک به مرکز شبانه روزی تبدیل می‌شود و مرکز جدید درمانی و یک مرکز دندانپزشکی در این بخش احداث می‌شود.

سالاری خاطرنشان ساخت: شرکت مخابرات نسبت به پوشش تلفن ثابت و خطوط تلفن همراه و اینترنت در مناطقی که دارای مشکل هستند اقدام کند.

وضعیت تبدیل و ارتقای روستای چاه مبارک به شهر

وی افزود: برای تبدیل و ارتقای روستای چاه مبارک به شهر و به طور کلی برای ارتقا در تقسیمات کشوری، وزارت کشور این مورد را منوط به تصویب لایحه اش توسط مجلس کرده و بر اساس آن درخواست‌ها را پیگیری می‌کند که ما نیز پس از تصویب مجلس، این موضوع را پیگیری خواهیم کرد.

استاندار بوشهر اضافه کرد: اولویت اصلی ما حل مشکل آب است و اعتبارات لازم برای حل مشکل آب نخل تقی و عسلویه، اعتبار لازم طی امسال و سال آینده تخصیص می‌شود.

وی گفت: مردم نیز با دولت همراهی کنند و در بحث انشعابات غیرمجاز آب با دولت همکاری کنند تا مشکل آب سریع‌تر برطرف شود.

سالاری ادامه داد: تصمیمات اتخاذ شده در این نشست تدوین شده و به صورت یک کتابچه در اختیار شهرستان و مدیران استان قرار می‌گیرد تا برنامه‌ریزی‌های سال آینده برای این بخش طبق همین کتابچه صورت گیرد.