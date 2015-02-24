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۵ اسفند ۱۳۹۳، ۱۸:۴۱

شهردار مشهد:

نمادهای شهر مشهد با محوریت بهار فاطمی ایجاد می شود

نمادهای شهر مشهد با محوریت بهار فاطمی ایجاد می شود

مشهد -شهردار مشهد گفت: امسال همزمان با تقارن ایام نوروز و سالروز شهادت حضرت فاطمه(س) مشهد میزبان بهار فاطمی است.

به گزارش خبرنگار مهر، سید صولت مرتضوی روز سه شنبه در حاشیه پنجاه و ششمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر كه در تالار شورا برگزار شد در جمع خبرنگاران اظهار كرد: امسال همزمان با فرا رسیدن نوروز به دلیل تقارن با سالروز شهادت حضرت فاطمه (س) مردم مشهد میزبان و شاهد بهار فاطمی خواهند بود.

وی با بیان اینکه استقبال از بهار فاطمی در زیرساخت های استقبال از بهار  و نماد های شهری متاثر از همین موضوع  مد نظر قرار می گیرد افزود: هیچ استبداد رای در مراسم استقبال از بهار وجود ندارد.

وی افزود: امسال به منظور نصب و انتخاب نماد های شهری نوروزی در مراسم استقبال از بهار ۹۴ هیچگونه استبداد رای در مدیریت شهری وجود ندارد.

وی در ارتباط با اعمال نظر شخصی معاون فرهنگی شهردار مشهد در نصب نماد های نوروزی افزود: من از این موضوع اطلاعی ندارم ولی آنچه که روشن است آن است که قطعا استبداد رای در انتخاب و نصب این نماد ها نخواهیم داشت البته نصب نماد های نوروزی  در حیطه کاری معاونت فرهنگی شهرداری است.

وی ادامه داد: هیئت داوران نیز قضاوت اصلی را در انتخاب نماد ها را انجام خواهند داد و هر نمادی که مطلوب هیئت داوران باشد نصب خواهد شد.

شهردار مشهد تصریح کرد: شهرداری امسال نیز همانند سال های گذشته با تمام قدرت و توان از نظر کمیت و كیفیت در کاشت گل و ساماندهی فضای سبز در استقبال از بهار اقدام خواهد کرد.

کد مطلب 2505944

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