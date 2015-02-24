اقتصاد مقاومتی در تمامی بخش ها جدی گرفته شود

به گزارش خبرنگار مهر، رضا منصوری بعدازظهر دوشنبه در شورای اداری شهرستان بیرجند اظهارکرد:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ اقتصاد مقاومتی یعنی اینکه نگاه ما به ظرفیت ها و توانمندی های داخل باشد و در این زمینه کارهای زیادی می توان انجام داد.

وی، صرفه جویی در مصارف روزانه ادارات، صرفه جویی در وقت را از جمله مصادیق اقتصاد مقاومتی عنوان کرد و گفت: اقتصاد مقاومتی در تمای بخش ها از جمله عبور و مرور، بازار و حمل و نقل باید جدی گرفته شود و همه باید تلاش کنیم تا این اقتصاد در تمامی بخش ها اجرایی شود.

فرماندار بیرجند تأکید کرد: نظام مقدس جمهوری اسلامی آرمان های بزرگی دارد و به همین دلیل بسیاری از دشمنان احساس خطر کرده اند بنابراین همه ما باید متناسب با راه مقدسی که در پیش گرفته ایم حرکت کنیم.

منصوری به روزهای پایانی سال و آغاز تعطیلات نوروزی اشاره کرد و افزود: همه دستگاه ها باید آمادگی کامل داشته باشند که در تعطیلات نوروز خدمات خوبی به مسافران داشته باشند.

وی با تأکید بر اینکه تمامی مدیران دستگاه های اجرایی باید در طی این ایام در دسترس باشند، از عدم پاسخگویی بعضی از اعضای شورای مدیریت بحران شهرستان در طی دو روز گذشته گلایه کرد و گفت: شما در قبال مردم مسئول هستید و هر لحظه امکان دارد وضعیت بحرانی اتفاق بیفتند و بنابراین باید همیشه در دسترس باشید.

فرماندار بیرجند از تمامی دستگاه های اجرایی خواست تا با توجه به پایان سال جاری مروری بر عملکرد خود داشته باشند و گزارش عمکرد را به فرمانداری ارائه دهند.

منصوری ادامه داد: همچنین هر دستگاهی موظف است برنامه های سال آینده خود را تدوین کنند تا بتوانیم سال آینده با برنامه پیش برویم.

وی یادآورشد: برای اینکه مردم و مسافرانی که به استان سفر می کنند با مشکل مواجه نشوند بانک ها موظف هستند نسبت به تآمین نقدینگی عابربانک ها اقدام و شرکت پخش فراورده های نفتی نیز باید سوخت جایگاه ها را به موقع تأمین کند.

فرماندار بیرجند به وجود برخی ساخت و سازهای غیر مجاز در حاشیه شهر اشاره و تأکید کرد: همه دستگاه ها با کمک و همکاری نیروی انتظامی باید تلاش کنند تا جلوی این ساخت و سازها گرفته شود تا از تبعات بعدی آن جلوگیری شود.

منصوری بر تکریم ارباب رجوع در دستگاه ها تأکید کرد و گفت: هر دستگاهی باید نسبت به راه اندازی تلفن پاسخگو اقدام و ترتیبی اتخاذ شود تا به ارباب رجوع پاسخ داده شود.

وی اضافه کرد: خدمت کردن در سایه نظام جمهوری اسلامی افتخاری است که نصیب ما شده بنابراین باید این فرصت باید غنیمت شمرد و همه تلاس کنیم وظیفه خود را به خوبی انجام دهیم تا شرمنده مردم نباشیم.

فرماندار بیرجند با بیان اینکه دولت یازدهم در طول یک سال و نیم گذشته توفیقات خوبی داشته است، بیان کرد: مهار تورم از ۴۰ درصد به ۱۵.۵ درصد در ماه جاری، کاهش نقدینگی، ایجاد ثبات و آرامش در فضای کسب و کار، توجه ویژه به حقوق شهروندی و نیروی انسانی و ارتقاء شاخص های سلامت ار مواردی است که دولت گام های خوبی در این زمینه ها برداشته است.