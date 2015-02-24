ورود سامانه بارشی از غرب کشور/ پایتخت بارانی می شود

احد وظیفه در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بر اساس نقشه های پیش یابی هواشناسی امشب برخی از مناطق استان های واقع در شمال شرق کشور، سواحل شرقی دریای خزر و ارتفاعات البرز شرقی شاهد ابرناکی، بارش پراکنده و وزش باد خواهند بود و به تدریج از اواخر وقت امروز این مناطق کاهش ابر خواهند داشت.

به گفته وی، از فردا یک سامانه بارشی از غرب کشور وارد خواهد شد. بر این اساس روز چهار شنبه در برخی مناطق شمال غرب، غرب، و به تدریج مرکز کشور و دامنه های غربی البرز و روز پنج شنبه در بخش هایی از مرکز، شرق و جنوب شرق کشور سبب ابرناکی و بارش پراکنده خواهد شد.

مدیرکل پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی اظهار داشت: همچنین از بعد از ظهر پنجشنبه در سواحل دریای خزر و دامنه های البرز افزایش ابر، کاهش دما و بارش باران و برف پیش بینی می شود.

وی ادامه داد: از روز جمعه دامنه فعالیت این سامانه محدود به نیمه شرقی کشور خواهد بود.

وظیفه با بیان اینکه خلیج فارس نیز پنج شنبه مواج است تصریح کرد: از اواخر روز چهارشنبه و طی روز پنج شنبه در جنوب غرب کشور افزایش وزش باد و گرد و خاک دور از انتظار نیست.

وی افزود: فردا آسمان تهران نیمه ابری تا ابری در اواخر وقت همراه با بارش پراکنده و گاهی وزش باد است بیشینه و کمینه دمای پایتخت با یک درجه افزایش نسبت به امروز به ۸ و ۲ درجه سانتیگراد بالای صفر می رسد.