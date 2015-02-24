اضافه شدن تسهیلات بیشتر به صندوق نوآوری و شکوفایی/ کاهش سود صندوق

به گزارش خبرنگار مهر، سورنا ستاری معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری در اختتامیه پنجمین جشنواره و نمایشگاه ملی علم تا عمل عنوان کرد: خوشبختانه اکوسیستمی که همیشه راجع به آن در حوزه اقتصاد دانش بنیان صحبت می شود در حال شکل گیری است.

وی با اشاره به اینکه امروز بودجه صندوق نوآوری و شکوفایی در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، افزود: زیرساخت و اکوسیستم اقتصاد دانش بنیان در کلیه نهادهای کشور در حال شکلگیری است و ما می توانیم تغییراتی را در این زمینه ایجاد کنیم.

ستاری افزود: پول تنها عامل تغییرات نیست بلکه تکنولوژی، تفکر، علم، فرهنگ دانش بنیان و ... به عنوان یک وسیله برای تغییر فرهنگ از جمله فرهنگ اقتصاد مقاومتی هستند.

وی با تاکید بر اینکه ما وابسته به منابع زیرزمینی نیستیم، افزود: باید از زندگی تک محصولی و روزمره جدا شویم و به نیروهای انسانی توجه ویژه ای داشته باشیم تا بتوانیم زیرساخت اقتصاد دانش بنیان را در کشور ایجاد کنیم.

معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری اظهار داشت: قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان قانون ساده و مهمی است.

به گفته ستاری سود صندوق نوآوری و شکوفایی را کاهش می دهیم و این اعداد متعاقبا اعلام می شود. کاهش سود صندوق عددی در حدود ۱۲ درصد است. همچنین تسهیلات دیگری نیز قرار است که به صندوق اضافه می شود.

رئیس بنیاد ملی نخبگان عنوان کرد: نباید دولت یک طرف و بخش خصوصی در طرف دیگر باشد چرا که این دو در یک جبهه هستند و متحد بودن، ما را می تواند به اقتصاد دانش بنیان نزدیک تر کند.

وی با اشاره به اینکه ما زمانی موفق هستیم که تفکر را با پژوهش متحول کنیم، افزود: وظیفه دولت این است که در حوزه تجاری سازی اکوسیستمی را ایجاد و بر روی آن سرمایه گذاری کنند.

ستاری با اشاره به اینکه تفکرات باید در حوزه پژوهش ها عوض شود افزود: دانشگاهها محل بسته شدن نطقه شرکت های دانش بنیان هستند چرا که باید جریان نوآوری از شرکت های کوچک شروع شود.

معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری خطاب به فناوران اظهار داشت: شما باید برای توسعه فناوری ها تلاش، هزینه و صبر پیشه کنید.

به گفته ستاری وظیفه دولت حل کردن نیمی از مشکلات کشور است. در مقابل دانشجویان هم باید فرصت را برای حل کردن نیمی از مشکلات کشور غنمیت بدانند و از این طریق به اشتغالزایی جوانان در کشور کمک کنند.

ستاری افزود: اگر مراکز تحقیقاتی به درستی کار کنند دیگر دانشجویان و فارغ التحصیلان سربار دولت نیستند از این رو باید یک سری مفاهیم را در کشور نهادینه کنیم تا دیگر قابل تغییر نباشند و آینده بهتری را برای فرزندان کشورمان رقم بزنیم.