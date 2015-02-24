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۵ اسفند ۱۳۹۳، ۱۸:۴۳

نظری:

۴۰هزار تشکل درکشور ثبت شده است

۴۰هزار تشکل درکشور ثبت شده است

زنجان- مدیرکل سازمانهای کارگری و کارفرمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: ۴۰ هزار تشکل ثبت شده در کشور وجود دارد که از این تعداد ۱۰ هزار مورد آن مربوط به تشکلهای کارگری است.

به گزارش خبرنگار مهر،  دلاور نظری ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: در حال حاضر آمار متناقضی از شمار تشکل های فعال و غیر فعال در کشور وجود دارد.

وی اظهار داشت: در حال حاضر بحثهای بسیار جدی در مورد دستمزد حقوق کارگری و کارفرمایی  است و از سوی دیگری نیز مطالبات غیر نقدی کارگران افزایش می یابد.

مدیرکل سازمانهای کارگری و کارفرمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: بر اساس برنامه ریزی های انجام گرفته جشن بزرگ تشکل کارگری و کار گری در بهار سال آینده در محل سالن شهید شیرودی تهران برگزار می شود.

نظری تاکید کرد: در جشن بزرگ تشکل کارگری و کارفرمایی نزدیک به ۴۰ هزار نفر از این جامعه حضور خواهند اداشت ودر این راستا رئیس جمهور ایراد سخنرانی می کنند.

وی یادآورشد: در یک و نیم سال گذشته ار فعالیت دولت تدبیر و امید دو هزار و ۲۰۰ تشکل کارگری و کارفرمایی در کشور تشکیل شده است.

مدیرکل سازمانهای کارگری و کارفرمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مشکلات این حوزه اشاره کردو گفت: تعیین حقوق دستمزد برای سال آینده  است که از سه ماه قبل جلسات مستمر در شورای عالی کار در حال برگزاری است و با موافقت برسیم رضایت کارفرماها و کارگران را به همراه دارد.

کد مطلب 2505948

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