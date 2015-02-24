۴۰هزار تشکل درکشور ثبت شده است

به گزارش خبرنگار مهر، دلاور نظری ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: در حال حاضر آمار متناقضی از شمار تشکل های فعال و غیر فعال در کشور وجود دارد.

وی اظهار داشت: در حال حاضر بحثهای بسیار جدی در مورد دستمزد حقوق کارگری و کارفرمایی است و از سوی دیگری نیز مطالبات غیر نقدی کارگران افزایش می یابد.

مدیرکل سازمانهای کارگری و کارفرمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: بر اساس برنامه ریزی های انجام گرفته جشن بزرگ تشکل کارگری و کار گری در بهار سال آینده در محل سالن شهید شیرودی تهران برگزار می شود.

نظری تاکید کرد: در جشن بزرگ تشکل کارگری و کارفرمایی نزدیک به ۴۰ هزار نفر از این جامعه حضور خواهند اداشت ودر این راستا رئیس جمهور ایراد سخنرانی می کنند.

وی یادآورشد: در یک و نیم سال گذشته ار فعالیت دولت تدبیر و امید دو هزار و ۲۰۰ تشکل کارگری و کارفرمایی در کشور تشکیل شده است.

مدیرکل سازمانهای کارگری و کارفرمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مشکلات این حوزه اشاره کردو گفت: تعیین حقوق دستمزد برای سال آینده است که از سه ماه قبل جلسات مستمر در شورای عالی کار در حال برگزاری است و با موافقت برسیم رضایت کارفرماها و کارگران را به همراه دارد.