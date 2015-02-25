بیماری هایی که سلامت مردان را تهدید می کند/ سرطان خاص آقایان

به گزارش خبرنگار مهر، از سال ۱۳۸۵ و به همت انجمن اورولوژی ایران، روز سلامت مردان در کشور نامگذاری شد تا شاید، فرصتی شود تا آن دسته از مردانی که کمتر به سلامت خود توجه می کنند، قدر سلامتی خود را بدانند. بر اساس آنچه که دست اندرکاران حوزه سلامت و پزشکان عنوان می کنند، موضوع سلامت مردان مغفول مانده و همین مسئله سبب شده تا نیروی مولد کشور آسیب ببیند.

گزارش های وزارت بهداشت، نیروی انتظامی، پزشکی قانونی و... که آمارهای مرگ و میر بر اثر بیماری ها، تصادفات و سایر حوادث را اعلام می کنند، نشان می دهد که مرگ و میر آقایان در بیماری ها، حوادث و سوانح کشور، به مراتب بیشتر از زنان است. زیرا، خانم ها، به مقوله خودمراقبتی، بیشتر از مردان اهمیت می دهند. در حالی که مردان اغلب بعد از شدت یافتن بیماری و...به زور زحمت خانواده و اطرافیان ، نزد پزشک می روند. اما، متاسفانه مراجعات دیرهنگام مردان به پزشک، سلامت آنها را به شدت تهدید می کند.

سرطان خاص آقایان

دکتر محمدرضا نوروزی استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران، جراح و متخصص بیماری های کلیه و مجاری ادراری و عضو هیئت مدیره انجمن اورولوژی ایران، از سرطان پروستات به عنوان یکی از بیماری هایی که سلامت مردان را تهدید می کند، نام برد و گفت: در ایران هر سال ۳۵۰۰ مورد جدید مبتلابه سرطان پروستات شناسایی می‌شود، بنابراین به نظر می‌رسد سرطان پروستات بیماری شایعی باشد. از این رو توصیه می‌شود آقایان، برای چکاپ بموقع و درمان به موقع بیماری های پروستات به پزشک متخصص مراجعه کنند، زیرا عوارض و بیماری‌های وابسته به آن مثل سرطان و التهابات خوش خیم و بدخیم، سلامت مردان را به کلی مختل می‌کند.

وی در ارتباط با درمان این عارضه، اظهارداشت: بیماری های این غده بویژه سرطان اگر زود تشخیص داده شود به راحتی قابل درمان است. زیرا چنانچه عفونت در غده پروستات حاد باشد، عوارض نامطلوبی به جای می‌گذارد. افرادی که سابقه ارثی سرطان پروستات در فامیل درجه یک آنها مشاهده شده است باید برای چکاپ دقیق و منظم همواره به متخصص مراجعه کنند.

نوروزی درباره روند تشخیص این بیماری نیز، گفت: با توجه به اینکه این بیماری مردان بالای ۵۰ را درگیر می‌کند، می بایست با انجام آزمایش PSA بیماری های پروستات را شناسایی کرد. البته در برخی کشورها برای تشخیص بیماری پروستات، غربالگری انجام می‌دهند و همه مردان بالای ۵۰ سال از تست آزمایشگاهی psa استفاده می‌کنند ولی در کشور ما با توجه به هزینه‌های بالای این آزمایش تنها بیمارانی که برای چکاپ به متخصص مراجعه می‌کنند از این آزمایش می‌توانند استفاده کنند.

عضو هیئت مدیره انجمن اورولوژی ایران در پاسخ به این سئوال که اگر جواب آزمایش PSA مثبت بود، بیمار چه اقدامی باید انجام دهد، اظهارداشت: بعد از اینکه پاتولوژیست بیماری را تشخیص داد، نخستین اقدام این است که بیمار برای تعیین میزان پیشرفت سرطان از ام آر ای استفاده کند. در این شرایط اگر بیماری در مراحل اولیه باشد، جراحی و رادیوتراپی به درمان قطعی بیماری کمک می‌کند.

نوروزی با عنوان این مطلب که پروستات در مردان نقش فیزیولوژیک مهمی بر عهده دارد، گفت: این غده در مسیر جریان ادرار قرار دارد، به این مفهوم که بخشی از مجاری ادراری از داخل آن عبور می‌کند، بنابراین تغییرات این غده به طور مستقیم در عملکرد ماده حمل‌کننده نطفه، آنزیم‌ها، پروتئین‌ها و کنترل عفونت مجاری ادراری تأثیر می‌گذارد.

این جراح کلیه و مجاری ادرار در ارتباط با بزرگ بودن غده پروستات در برخی مردان، تاکید کرد: بزرگ شدن غده پروستات به قسمت مرکزی این غده مربوط است. این غده دارای یک کپسول در قسمت محیطی، یک قسمت مرکزی و پوسته بیرونی است. در واقع منشأ اغلب سرطان های این غده ساختار بیرونی آن است. بزرگ شدن غده پروستات به معنای نیاز فوری برای درمان نیست. معمولاً پزشکان متخصص تنها زمانی به بیمار پیشنهاد درمان می‌دهند که بیمار برای تخلیه ادرار با مشکل مواجه شده باشد. غده خوش خیم پروستات معمولاً بتدریج از سنین ۴۵ سال به بالا در مردان بروز می‌کند و از علائم آن می‌توان به کاهش جهش ادرار، احساس باقی ماندن ادرار، تکرر ادرار روزانه و شبانه، بند آمدن ادرار، وجود خون و میکروب در ادرار اشاره کرد.

عضو هیئت مدیره انجمن اورولوژی ایران در ارتباط با التهاب مزمن پروستات نیز، گفت: شایعترین بیماری غده پروستات در سنین ۲۵ تا ۴۰ سال، التهاب مزمن پروستات است. ورود میکروب از مجاری ادراری مهم ترین عامل بروز التهاب مزمن غده پروستات است که به شکل اختلال در ادرار، احساس عدم تخلیه، سوزش ادراری، قطره قطره آمدن ادرار و تأخیر در شروع ادرار خود را نشان می‌دهد. گاهی اوقات التهاب غده پروستات، به صورت حاد بروز می‌کند به این مفهوم که پس از ورود و تکثیر میکروب در این غده، علائم به شکل درد در ناحیه ادرار، سوزش، تکرر ادرار، درد ناحیه مقعد و تب و لرز خود را نشان می‌دهد.

سرطان پسران

نوروزی به سرطان بیضه در مردان اشاره کرد و افزود: سرطان بیضه یکی از شایع ترین سرطان های سنین ۱۵ تا ۳۵ سالگی است که به دلیل اینکه علامت ندارد و بدون درد است، بسیاری از پسران در موارد پیشرفته به پزشک مراجعه می کنند.

کلیه مردان سنگ ساز تر است

دکتر عباس بصیری دبیر انجمن اورولوژی ایران با عنوان این مطلب که مردان ۲.۵ برابر بیشتر از زنان به بیماری سنگ کلیه مبتلا می شوند، گفت: هر چند در کشورهای صنعتی که زنان به فعالیت های صنعتی مشغول هستند درصد ابتلای آنها به سنگ کلیه به مردان نزدیک شده اما همچنان ابتلا به این بیماری در مردان بیشتر است.

وی با اشاره به اینکه ابتلای مران به سرطان مثانه نیز ۲.۵ تا ۳ برابر بیشتر از زنان است، اظهار کرد: سرطان پیشرفته ای که منجر به برداشتن مثانه می شود نیز در مردان حدود ۴.۵ برابر بیشتر از زنان است. این درصدها نشان می دهد مردان در مراحل وخیم تر بیماری به مراکز درمانی مراجعه می کنند.

وضعیت بیماری های قلبی در مردان

دکتر مسعود قاسمی رئیس انجمن آترواسکلروز ایران با اشاره به اینکه تعداد بیماران قلبی و عروقی در کشور رو به افزایش است، گفت: سن شیوع بیماری قلبی و عروقی در مردان حدود ۴۰ سالگی و در زنان از ۵۰ سالگی آشکار می شود. البته، از سن ۵۰ سالگی ریسک ابتلا به این بیماری در بین مردان و زنان تقریبا یکسان می شود.

وی، صنعتی شدن زندگی، کم تحرکی، تغییر روش زندگی، چاقی، استرس و آلودگی هوا را از جمله دلایل ابتلا به این بیماری برشمرد و گفت: فشارخون، دیابت، افزایش چربی خون و دخانیات را از دیگر عوامل ابتلا افراد به بیماری قلبی و عروقی هستند.