لرستان دربرنامه ششم توسعه ویژه دیده شود/نیروی انسانی سرمایه استان

به گزارش خبرنگار مهر؛ علی کورانی فر عصر امروز سه شنبه در مراسم افتتاح ساختمان دانشگاه جامع علمی کاربردی لرستان اظهار داشت: نیروی انسانی سرمایه هر کشور محسوب می شود که بر همه منابع زیرزمینی و خدادادی آن کشور برتری دارد.

وی با بیان اینکه در صدر نیروی انسانی دانشگاهیان، افراد توانمند و صاحب ایده و مهارت وجود دارند عنوان کرد: کسانی که در مسیر توسعه کشور نقش آفرینی ویژه می کنند مهندسان پیشرفت هر جامعه محسوب می شوند و همواره در پی پاسخگویی به دو سوال "چرا پیشرفت نکرده و چگونه پیشرفت کنیم" هستند.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری لرستان با اشاره به تاکیدات رهبر معظم انقلاب به توسعه و تقویت منابع انسانی در راستای اداره کشور ادامه داد: دولت تدبیر و امید منبع توجه خود را به سمت ارتقای نیروی انسانی به ویژه افراد صاحب فکر و توانایی و تجربه برده و این نقطه بسبار مثبتی در جهت گیری های کشور محسوب می شود.

کورانی فر با اشاره به اینکه نقش دانشگاه جامع علمی کاربردی به عنوان یکی از ارکان تحقق این سیاست دولت ملموس و واضح است تصریح کرد: تقویت دانشگاههای مهارتی گام موثری در راستای ایجاد اشتغال و کاهش نرخ بیکاری است.

وی با اشاره به مشکلات لرستان در ابعاد مختلف توسعه و شاخصهای اقتصادی یادآور شد: مردم لرستان معتقدند طی سال های گذشته نتوانسته اند از خدمات دولتها به خوبی استفاده کنند و باید در برنامه ششم توسعه استانهای زاگرس نشین از جمله لرستان که مشکلات جدی دارند در همه حوزه ها و بخشها دیده شوند.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری لرستان از رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور خواست که توجه ویژه ای به استان لرستان در راستای ارتقا و تنوع رشته های کارشناسی و کارشناسی ارشد داشته باشد.

کورانی فر توجه به ظرفیتهای داخلی استان را کلید حرکت در مسیر توسعه دانست و یادآور شد: هرچند که معتقد به اقتصاد درون زا هستیم اما برای حل مشکلات استان کمک مسئولین کشوری نیز لازم است.