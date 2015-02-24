رئیس جدید هیئت ورزشی ژیمناستیک چهارمحال و بختیاری معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، مجمع انتخابات هیئت ورزشی ژیمناستیک استان چهارمحال و بختیاری ظهر سه شنبه در سالن جلسات اداره ورزش و جوانان استان چهارمحال و بختیاری برگزار شد و رئیس جدید این هیئت مشخص شد.

مدیر کل ورزش و جوانان استان چهارمحال و بختیاری در مراسم برگزاری انتخابات انتخاب رئیس هیئت ورزشی ژیمناستیک استان چهارمحال و بختیاری گفت: مسئولان هیئت های ورزشی باید از تمام ظرفیت های برای توسعه ورزش در این استان بهره بگیرند.

عبدالرحمان قاسمی گفت: مدیران هیئت های ورزشی باید از مشارکت خیران برای توسعه ورزش بهره بگیرند.

وی ادامه داد: برای تقویت هیئت ورزشی ژیمناستیک استان چهارمحال و بختیاری برنامه ریزی های مختلفی شده است.

مدیر کل ورزش و جوانان استان چهارمحال و بختیاری گفت: در تلاش هستیم فضاهای ورزشی که مورد استفاده این رشته است، گسترش دهیم.

عبدالرحمان قاسمی عنوان کرد: تلاش می کنیم از مربیان خوب در سطح استان و خارج از استان برای آموزش بهره بگیریم.

مدیر کل ورزش و جوانان استان چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: در تلاش هستیم برای ارتقا این ورزش از تمام ظرفیت ها استفاده کنیم و همچنین دوره های بازآموزی برای مربیان در این استان برگزار می شود.

استعداد یابی و استفاده از مربیان توانمند راهکاری برای توسعه ورزش ژیمناستیک است

رئیس هیئت ورزشی جدید ژیمناستیک چهارمحال و بختیاری نیز در این مراسم گفت: تلاش ما برای توسعه این ورزش در استان بر پایه استعداد یابی و استفاده از مربیان مجرب و توانمند است.

سید احمد حسینی ادامه داد: تلاش می کنیم با مسئولان ورزشی استان ارتباط تعاملی داشته باشیم در مسیر توسعه این ورزش و پرورش ورزشکاران حرفه ای تلاش کنیم.

وی شناسایی استعدادها، تقویت باشگاه ها و تجهیز مراکز ورزشی ژیمناسیتک از اولویت های کاری خود عنوان کرد.