آمادگی نظام پزشكی برای پیگیری مطالبات پرستاران در شورای عالی بیمه

به گزارش خبرگزاری مهر، دكتر عليرضا زالی در پيامی به مناسبت روز پرستار اين روز را تبريك گفت.

در متن اين پيام آمده است: ميلاد عقيله بني هاشم حضرت زينب كبري اسوه مهرباني صبر و تقوا، قهرمان صحراي كربلا بهترين و مناسب ترين روز براي تبريك به كساني است كه عاشقانه و متعهدانه جان و وقت خويش را وقف نجات انسانها نموده و با همه سختي ها و كژيها جز به كاهش آلام دردمندان و بهبود بيماران به چيز ديگري نمي انديشند.

پرستاران كه با تاسي به حضرت زينب كبري صبر و مهرباني او را سرمشق خويش قرار دارده و دوشادوش پزشكان در سالهاي دفاع مقدس ايثارگرانه دستان پر مهر خود را برجراحت مجروحان مي گذاشتند و همت بلندشان در بيمارستانهاي صحرايي پشتوانه و دل گرمي جوانان ميهن پرستمان بود، همان ها كه امروز صبورانه بار عظيم درمان كشور را به عنوان يكي از حلقه هاي مهم درمان برعهده دارند و با اتحاد مثال زدني با پزشكان در تيم درمان هم كاري تعاون و اثر بخشي را در حفظ و ارتقا سلامت آحاد جامعه معنا بخشيده اند.

سازمان نظام پزشكي به عنوان بزرگترين نهاد صنفي كشور آمادگي دارد در كنار وزارت بهداشت، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي از ظرفيت خود در شوراي عالي بيمه جهت تحقق مطالبات حرفه اي جامعه معزز پرستاری كشور كه تاكنون بردبارانه در نظام سلامت نقش آفرين بوده اند استفاده نمايد. اين روز را به همه پرستاران خدوم و زحمت كش اين مرز و بوم كه عاشقانه اين حرفه مقدس را برگزيده اند تبريك گفته و آرزو مي كنم جامعه بزرگ درماني كشور به خصوص پرستاران مانند هميشه در همه مراحل كاري و زندگي خود سرشار از موفقيت و افتخار باشند.