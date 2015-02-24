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۵ اسفند ۱۳۹۳، ۱۸:۳۹

وزیر صنعت معدن و تجارت:

واحدهای تحقیق و توسعه جزء لاینفک صنعت است

واحدهای تحقیق و توسعه جزء لاینفک صنعت است

وزیر صنعت معدن و تجارت گفت: واحدهای تحقیق و توسعه جزء لاینفک صنعت هستند و حتی کارگاه های ۲۰۰ نفری هم باید این واحد را داشته باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا نعمت زاده وزیر صنعت معدن و تجارت عصر سه شنبه در اختتامیه پنجمین جشنواره و نمایشگاه ملی علم تا عمل عنوان کرد: صنایع دانش بنیان یک صنعت جدا و منفعل از سایر فعالیت های صنعتی هستند.

وی با اشاره به اینکه ما در ابتدای راه دانش های نوین مانند نانو و بایو هستیم، افزود: باید بتوانیم دانش های خودمان را در صنایع اعمال کنیم.

نعمت زاده گفت: باید تمام دانش ها و صنایع ما در کشور متکی به دانش روز باشد تا جایی برای پیشرفت داشته باشیم.

وی اظهار داشت: باید در تمام سطوح علمی و پیشرفت های دانش بنیان و فناوری های نوین برنامه ریزی کنیم و در کنار این برنامه ریزی ها، صنایع قدیمی را به روز کنیم.

به گفته وزیر صنعت معدن و تجارت، واحد تحقیق و توسعه جزء لاینفک صنعت است، از این رو تمام صنایع باید واحدهای تحقیق و توسعه داشته باشند.

وی افزود: ما امیدواریم که همه صنایع در کشور متوجه باشند که بحث پژوهش، تحقیقات و نوآوری جزء لاینفک صنایع هستند.

نعمت زاده اظهار داشت: ارتباط صنعت و دانشگاه باید یک ارتباط طبیعی باشد که این نیازمند تفکر جدیدی در مجموعه صنعت است.

 

 

 

کد مطلب 2505962

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