استراتژی های توسعه فناوری باید معطوف به تقاضا شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمود شیخ زین الدین رئیس پنجمین جشنواره و نمایشگاه علم تا عمل امروز سه شنبه در این همایش بیان کرد: بخش عمده ای از ظرفیت اقتصاد دانش بنیان در کشور متمرکز است اما در استانها ظرفیت های ناشناخته قابل توجهی حضور دارند.

وی در ادامه افزود: این ظرفیت ها می تواند در اقتصاد دانش بنیان و یا حتی در سطح ملی تحولاتی ایجاد کنند که ما در این جشنواره این موضوع را وجهه همت خود قرار دادیم.

شیخ زین الدین با اشاره به اینکه باید استراتژی های توسعه علم و فناوری را معطوف به تقاضا کنیم، افزود: این استراتژی ها تاکنون معطوف به عرضه بوده و ما باید زمینه ای را برای افزایش تقاضا در کشور ایجاد کنیم.

معاون تجاری سازی فناوری معاونت علمی گفت: صندوق نوآوری و شکوفایی قدم های بزرگی در راستای اقتصاد دانش بنیان و حمایت از شرکت های دانش بنیان برداشته است و تاکنون هم اعتبارات خوبی از سوی این صندوق در اختیار پژوهشگران و فناوران قرار گرفته است.

وی اظهار داشت: امیدواریم بتوانیم در راستای سیاست های ابلاغی در حوزه اقتصاد مقاومتی موفق عمل کنیم.

شیخ زین الدین افزود: جدا شدن از اقتصاد نفتی با بیش از ۱۰۰ سال و اخذ رویکردهای جدید در حوزه اقتصاد دانش بنیان نیاز به عزم جدی و پیگیری های جدی دارد.

وی در ادامه گفت: یکی از وجوه این رویکرد مدل های نوآوری منطقه ای است که بین استانداران مختلف مورد توجه قرار گرفته است.