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۵ اسفند ۱۳۹۳، ۱۸:۵۱

شرکت واحدهای فناور جهاددانشگاهی اردبيل در جشنواره‌ اختراعات

شرکت واحدهای فناور جهاددانشگاهی اردبيل در جشنواره‌ اختراعات

اردبیل - رئيس جهاددانشگاهی واحد استان اردبيل از شركت واحدهای فناور مرکز رشد فناوری فرآورده‌های گیاهان دارویی اين واحد در دومین جشنواره‌ اختراعات و ابتکارات تهران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی جهاد دانشگاهی اردبیل رامز نصيری صالح  عصر سه شنبه با اعلام اين خبر افزود: شرکت فرادست گسترش فناوری ایرانیان و شرکت نوش داروی سبلان از واحدهای فناور تحت حمایت مرکز رشد فناوری فرآورده‌های گیاهان دارویی جهاددانشگاهی استان اردبيل هستند.

 وی تصریح کرد: این دو واحد با محصولاتی شامل فرآورده گیاهی مورد استفاده در درمان هپاتیت ب و پماد گیاهی جهت استفاده در درمان غيرجراحی واریکوسل با کد اثر HN۱۰۱۰۲۰۸۰۲۷۰ و HN۱۰۱۰۲۰۸۰۲۶۹ در اين جشنواره حضور خواهند داشت.

به گفته نصیری صالح دومین جشنواره‌ اختراعات و ابتکارات تهران از ششم تا نهم اسفند ماه سال جاری در محل دائمی نمایشگاه‌های تخصصی شهرداری تهران برگزار خواهد شد.

کد مطلب 2505964
محمد میرزایی ناطق

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