شکایت یک راننده از نهادریاست جمهوری/ کارمندان احمدی نژاد درپرونده

خبرگزاری مهر-گروه اجتماعی: بهار سال ۱۳۸۵ بود که به تلفن همراه غلامرضا تماس گرفته شد و گفتند پدرت بیمار است و باید هرچه سریع تر خودت را به همدان برسانی... آن روزها غلامرضا قدیر پور ۶۰ ساله در منطقه عسلویه بر روی تریلی اش کار می کرد تا امورات خانواده را تامین کند.

آنقدر خبر تکان دهنده بود که مجبور شد تریلی را در جاده قدیم نخل تقی نزدیکی یک روستا (جاده خاکی) در عسلویه پارک کرده و خود را با هواپیما به بالین پدر برساند. اما نمی دانست وقتی عسلویه را ترک می کند مسیر زندگی اش با تغییر بزرگی روبرو می شود.

بعد از ۴۸ ساعت با قدیر پور تماس می گیرند و می گویند تریلی شما خرد شده است! وقتی وی خود را به عسلویه می رساند می فهمد در سفر استانی محمود احمدی نژاد رئیس جمهور وقت برای افتتاح فاز ۵ و ۶ عسلویه با عنوان اینکه این تریلی در مسیر راه رئیس جمهور بوده با ۳ لودر سنگین از بین برده اند! در حالی که این مسیر برای تردد خودروی رئیس جمهور قرار نداشت و ۱۵ کیلومتر با مسیر اصلی فاصله داشت.

غلامرضا قدیر پور که به دلیل مشکلات شدید مالی مجبور شده است ماجرا را با خبرنگار مهر در میان بگذارد می گوید: وقتی سوال و پرسش کردم فهمیدم نیروهای پشتیبانی دفتر رئیس جمهور برای خریدن یخ به روستا مراجعه می کنند و تریلی را می بینند و به دلیل بیم بردن از مسائل امنیتی، اقدام به تخریب خودرو می کنند.

قدیر پور گلایه خود را بیش نماینده وقت همدان در مجلس شورای اسلامی می برد اما باز راهی به جایی نبرده تا اینکه کارشناسان بیمه خسارت را ۲۳ میلیون تومان تخمین می زنند. غلامرضا مستاصل از همه جا به دفتر استاندار، فرماندار و حتی امام جمعه شهر هم می رود و همگی حتی نیروی انتظامی این حادثه را تائید کرده و حق را به وی می دهند. و در نامه مرقوم می کنند که این حادثه در سفر استانی رخ داده است.

پاسخ ثمره هاشمی به گلایه های مرد راننده

قدیرپور وقتی نامه و استشهاد را پیش ثمره هاشمی مشاور رئیس جمهور وقت می برد به وی می گویند: دلشان برای تو سوخته و امضا کرده اند! بعد من را فرستادند فرمانداری کنگان و آنها تحقیق کردند و بعد از مصاحبه با ۲۰۰ نفر! باز همه تائید کردند. وقتی شخص فرماندار کنگان هم تائید کرد گفتند بدهید خسارت را کارشناسی کنند. و آنها خسارت را روزی ۱۶۰ هزار تومان تعیین کردند.

این مال باخته در سفر استانی رئیس جمهور وقت گفت: ثمره هاشمی بعد از مدتی اعلام کرد که احمدی نژاد دستور داده ۲۰ میلیون تومان به همسرت وام داده و یک پراید هم به تو بدهند! در حالی که قیمت تریلی ۴۰۰ میلیون تومان بوده است.

قدیرپور اظهار داشت: من در روزهای سخت جنگ همرزم شهید باقری و شهید چمران بودم. هرچند جانبازم اما حتی دنبال کارت جانبازی هم نرفتم. حالا در این سالها ماشین خرد شده ام را هم معتادها بردند و فروختند. در هزینه زندگی خودم مانده ام و دخترم هم ۲ سال است عقد کرده و وام هم کفاف نمی دهد.

این جانباز دوران دفاع مقدس گفت: یک وکیل وکالت من را رایگان قبول کرد اما نتیجه ای در بر نداشت.

دادگاه بدوی تشکیل شد/ غرامت ماهانه ۱۸۰۰۰۰۰ تومان به قدیرپور

اظهارات قدیرپور را با صابر نیاورانی وکیل دادگستری که وکالت این پرونده را برعهده گرفته مطرح کردیم که در گفتگو با مهر گفت: این پرونده در شعبه ۳۱ دادگاه حقوقی تهران مشرح است و خود نهاد ریاست جمهوری هم اصل را پذیرفته و کارشناسان بدوی گفته اند از زمان حادثه تا کارشناسی باید ماهانه ۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان نهاد ریاست جمهوری قرامت پرداخت کند که ما اعتراض کردیم و کارشناس مجدد مبلغ را ۲ میلیون تومان اعلام کرد. اما در بحث کارشناسی و بازار امروز ماهانه ۵ میلیون برای این کامیون برآورد درآمد می شود. با این حال پرونده در حال بررسی در تجدید نظر قرار دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، روزگار سخت غلامرضا قدیر پور همچنان سخت تر می شود. حتی از رسانه های معاند هم با وی تماس گرفتند تا گلایه را با آنها بازگو کند اما قبول نکرده است.

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گزارش از سید هادی کسایی زاده