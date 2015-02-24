به گزارش خبرنگار مهر، مسعود گلشیرازی بعدازظهر امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: اقتصاد امروز دو معضل دارد که اقتصاد دولتی و نفتی از این جمله است.

وی با اشاره به اینکه اقتصاد فعلی نیاز به یک تحول جدید و حرکتی نو دارد، ادامه داد: امروز اقتصاد اصفهان باید از حالت سنتی و تماشاچی بودن که دارد خارج و در نقش بازیکن و بازی ساز در آید.

سخنگوی تشکل فراگیر تولید و تجارت استان اصفهان خاطرنشان کرد: نقش آفرینی بخش های خصوصی یکی از راهکارهای تحول جدید در عرصه اقتصاد است.

وی با اعلام اینکه اقتصاد دولتی امروز هم حاکم است و هنوز از پوسته خود خارج نشده است، افزود: هم اکنون تنها 20 درصد از اقتصاد کشور در دست بخش‌های خصوصی است که لازم است برای تقویت بخش های خصوصی تشکل های وابسته به اتاق بازرگانی استان اصفهان را تقویت کنیم.

گلشیرازی ادامه داد: امروز فعالان اقتصادی بخش های خصوصی باید بازار اقتصاد را نه به عنوان بازیگر بلکه به عنوان بازی ساز تحت تاثیر عملکرد مثبت خود قرار دهند.

وی با اشاره به اینکه اتاق بازرگانی به عنوان بزرگترین مجمع بخش های خصوصی باید از نقش صرف مشورتی خود دور و به ایفاگری نقش بازی سازی خود اتکا کند، گفت: ابتکار در عرصه اقتصادی سالهاست که به حاشیه رفته است.