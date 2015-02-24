  1. استانها
  2. اصفهان
۵ اسفند ۱۳۹۳، ۱۸:۴۸

گلشیرازی:

اقتصاد اصفهان نیاز به تماشاچی ندارد بلکه بازی ساز می‌خواهد

اقتصاد اصفهان نیاز به تماشاچی ندارد بلکه بازی ساز می‌خواهد

اصفهان – سخنگوی تشکل فراگیر تولید و تجارت استان اصفهان گفت: اقتصاد اصفهان نیاز به تماشاچی ندارد بلکه بازی ساز می‌خواهد تا بتوان تحول جدید در این عرصه ایجاد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود گلشیرازی بعدازظهر امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: اقتصاد امروز دو معضل دارد که اقتصاد دولتی و نفتی از این جمله است.

وی با اشاره به اینکه اقتصاد فعلی نیاز به یک تحول جدید و حرکتی نو دارد، ادامه داد: امروز اقتصاد اصفهان باید از حالت سنتی و تماشاچی بودن که دارد خارج و در نقش بازیکن و بازی ساز در آید.

سخنگوی تشکل فراگیر تولید و تجارت استان اصفهان خاطرنشان کرد: نقش آفرینی بخش های خصوصی یکی از راهکارهای تحول جدید در عرصه اقتصاد است.

وی با اعلام اینکه اقتصاد دولتی امروز هم حاکم است و هنوز از پوسته خود خارج نشده است، افزود: هم اکنون تنها 20 درصد از اقتصاد کشور در دست بخش‌های خصوصی است که لازم است برای تقویت بخش های خصوصی تشکل های وابسته به اتاق بازرگانی استان اصفهان را تقویت کنیم.

گلشیرازی ادامه داد: امروز فعالان اقتصادی بخش های خصوصی باید بازار اقتصاد را نه به عنوان بازیگر بلکه به عنوان بازی ساز تحت تاثیر عملکرد مثبت خود قرار دهند.

وی با اشاره به اینکه اتاق بازرگانی به عنوان بزرگترین مجمع بخش های خصوصی باید از نقش صرف مشورتی خود دور و به ایفاگری نقش بازی سازی خود اتکا کند، گفت: ابتکار در عرصه اقتصادی سالهاست که به حاشیه رفته است.

کد مطلب 2505977

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها