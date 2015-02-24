دولت و مجلس به مشکلات پرستاران رسیدگی کنند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محسن مجتهد شبستری بعد از ظهر سه شنبه در دیدار با رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز و مدیران نظام پرستاری استان با اشاره به ضرورت رفع شدن مشکلات پرستاران افزود: باید تعداد پرستاران در مراکز درمانی بیشتر شود تا بیماران با مشکلی مواجه نشوند.

وی با بیان اینکه پرستاری یک نوع عبادت است که خداوند نیز پاداش زیادی برای پرستاران درنظر گرفته است، ادامه داد: پرستاری کار سخت و طاقت فرسایی است و روحیه بخشی پرستاران به بیماران تاثیرات درمانی زیادی دارد.

آیت الله مجتهد شبستری با اشاره به اینکه صبر و حوصله، برخورد مناسب، خوش رفتاری، حسن خلق و دلسوزی از ضرورت های پرستاری از بیماران است، اظهار داشت: پرستاران با تاسی از حضرت زینب(س) به عنوان اسوه صبر و تقوی ایشان را الگوی کاری خود در مراقبت از بیماران قرار دهند.

امام جمعه تبریز با تاکید بر اینکه حرفه پرستاری یکی از مقدس ترین حرفه ها است، گفت: مزین بودن روز پرستار به نام حضرت زینب(س) دلیل محکمی برای اثبات این قداست است.