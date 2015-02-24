غفلت اتاق بازرگانی اصفهان از ۸۶ درصد نقش تشکیلاتی خود

به گزارش خبرنگار مهر، رضا گنجوی بعداز ظهر امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: قانون اتاق‌های بازرگانی ۸۶ درصد نقش این نهاد را به سمت امور تشكیلاتی و اجرایی و ۱۴ درصد در زمینه مشورتی تعیین كرده است.

وی بیان داشت: این در حالی است که در حال حاضر كار اتاق‌های بازرگانی فقط مشورت دادن شده است.

مشاور تشکل فراگیر تولید و تجارت در اصفهان خاطرنشان کرد: متاسفانه در حوزه‌های مشورتی نیز موفقیت خوبی نداریم، برای نمونه در اتاق بازرگانی اصفهان تنها كمتر از ۳۰ درصد مشاوره‌ها به مرحله اجرا درآمده است.

وی با اشاره به اینکه اتاق بازرگانی مادر تشكل‌های اقتصادی است، ادامه داد: در كشورهای در حال توسعه ۸۰ درصد برنامه اتاق‌های بازرگانی در مرحله اجرایی و رونق بخشیدن به تجارت است، چرا كه این نهاد در آن ممالك حكم بازیگر و مجری اقتصادی را دارد.

گنجوی اظهار داشت: در کشورهای اروپایی اتاق های بازرگانی نقش تماشاچی را ندارند.

وی یادآور شد: آینده اصفهان در خطر است چرا كه توسعه ناپایدار صنعت در این استان با اقلیم آن هماهنگی ندارد.

مشاور تشکل فراگیر تولید و تجارت در اصفهان اظهار كرد: توسعه پایدار، توجه به موضوع تولید و تقاضا، اهمیت به ساختار تشكیلاتی اتاق بازرگانی و غیره از اهدافی است كه برای آینده تدوین كرده‌ایم.

وی با بیان اینكه آینده اصفهان در خطر است، تصریح‌كرد: توسعه ناپایدار صنعت در این استان با اقلیم آن هماهنگی ندارد و موجب آلودگی هوا و زیان به منابع آب شده است كه تا ۱۰ سال بعد باید به سوی گردشگری و خدمات تغییر مسیر دهیم.

مشاور تشكل فراگیر تولید و تجارت درباره علل ممانعت‌های دولتی و مشكلات درونی در عدم اجرایی شدن فعالیت اتا‌ق‌ها، اظهاركرد: در این نهاد اقتصادی - مردمی باید تفكری ایجاد شود كه دولت را به سمت خود بكشاند نه اینكه خود به سمت لابی گری با دولت برود و افراد سیاسی را وارد مجموعه خود كند.

وی تصریح‌كرد: اتاق‌های بازرگانی باید تلاش كنند تا مشتری و تقاضای بازار را به صنعتگر و تولید كننده معرفی كنند تا چرخ اقتصاد فعال تر شود.