آغاز بکار یک نمایشگاه گردشگری دیگر در جزیره کیش

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به جزیره کیش هشتمین نمایشگاه بین المللی گردشگری، هتلداری و صنایع وابسته عصر روز سه شنبه ۵ اسفندماه در مرکز همایش های بین المللی جزیره کیش برگزار شد.

در مراسم افتتاحیه این نمایشگاه دکتر جعفر جعفری استاد گردشگری و تدوین کننده اولین دائره المعارف گردشگری گفت: برای من توریسم پنجره ای برای دیدن تفاوت ها و تفاهم هاست به این معنی که وقتی مسافرت می کنیم می بینیم دنیا چقدر زیباست برای بسیاری از مردم توریسم صلح می آورد و دلها را به هم پیوند می دهد.

در ادامه این مراسم افتتاحیه تابش فر معاون امور نهادهای اجتماعی بانک شهر گفت: ما آمادگی داریم که در هر شهری با توجه به امکانات بالقوه ای که دارد فعالیت در جهت مشارکت و ارائه تسهیلات به صورت حقیقی و حقوقی در بخش گردشگری انجام دهیم.

وی گفت: اکنون یکی از جاذبه های گردشگری نوین شهری، پارک آب و آتش تهران است و گردشگران از همه شهرها برای دیدن این پارک به تهران می آیند.

در ادامه برنامه جراره نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای اسلامی نیز درباره اهمیت صنعت گردشگری سخنرانی کرد و گفت که صندوق توسعه ملی، فضایی را برای حمایت از بخش خصوصی ایجاد کرده است ، لازم است که این مسیر را هموار کنیم.

در ادامه یک گروه موسیقی متعلق به جزیره کیش به اجرای برنامه پرداختند و نواختن موسیقی محلی بسیار مورد توجه قرار گرفت.