دريافت اطلاعات فني براي مهندسان ايراني با عضويت در انجمن مهندسي خودرو تسهيل شد

محمد حسن شجاعي فر در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهرگفت: پس از تلاش و پيگيري هاي مستمرو ارسال كليه اطلاعات و مدارك لازم به فدراسيون بين المللي انجمن هاي مهندسي خودرو جهان از ايران براي سخنراني در مجمع عمومي كه در انگلستان برگزار شد دعوت بعمل آمد.
وي با اشاره به اينكه موضوع سخنراني تشريح فعاليت هاي صنايع خودروسازي كشور و انجمن بود، افزود: پس ازسخنراني و راي گيري، انجمن مهندسي خودرو ايران به عنوان عضو اصلي اين فدراسيون پذيرفته ودركميته تكنولوژي صنعت خودرو آن نيز عضويت يافت.
رييس انجمن مهندسي خودرو ايران تصريح كرد: علاوه بر اين، فدراسيون فقط يك شاخه آسيايي دارد كه در آن آمريكا، ژاپن، كره، چين و اندونزي عضو هستند و انجمن مهندسي خودرو ايران به اتفاق آراء به عضويت اين بخش نيز درآمد.
وي خاطر نشان كرد: انجمن هايي در فدراسيون بين المللي پذيرفته مي شوند كه زمينه فعاليت هاي آنها قابل توجه بوده و درآن كشورصنعت خودرو وجود داشته باشد، مزيت عضويت در اين فدراسيون گرفتن امكانات و اطلاعات فني لازم براي مهندسان و كارخانجات خودروسازي هر كشوراز سايركشورهاي عضو است.
به گفته وي، فدراسيون بين المللي انجمن هاي مهندسي خودرو جهان ( فيسيتا) متشكل از انجمن هاي مهندسي خودرو40 كشوربزرگ جهان از جمله آمريكا، انگليس، آلمان، اتريش، ژاپن، كره، فرانسه، چين، اندونزي، روسيه و ... بوده و خودروسازاني نظيرجنرال موتور، بنز، تويوتا، فولكس واگن، فورد، پژوو رنو از آن حمايت اداري و مالي مي كنند.
شجاعي فرافزود: رييس فدراسيون انجمن هاي مهندسي خودرو جهان از آمريكا و معاونين آن از دو كشور انگلس و آلمان مي باشد.
نظر شما